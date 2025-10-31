Diário do Nordeste
Foto que contém cocos em coqueiro

Negócios

Paraipaba perde o posto de maior produtora de coco do Brasil para cidade de Pernambuco

Apesar disso, Ceará continua na liderança nacional dentre os estados

Luciano Rodrigues 11 de Setembro de 2025
Apreensão

Ceará

Ibama apreende no Ceará 'milhares' de armadilhas usadas na pesca ilegal de lagosta

As 'marambaias', como são popularmente chamadas, foram encontradas ao ar livre em uma área de 15 mil metros quadrados na praia de Aranaú, no litoral oeste

Redação 13 de Fevereiro de 2025
Câmara Municipal de Acaraú

Papo Carreira

Câmara Municipal de Acaraú tem concurso público com 23 vagas de níveis fundamental, médio e superior

Inscrições abrem no dia 7 de dezembro e devem ser feitas através do site da Universidade Patativa

Redação 05 de Dezembro de 2024
Polícia Civil

Segurança

Homem é preso suspeito de abuso sexual contra crianças e adolescentes em Acaraú

A investigação apontou que o suspeito abusava sexualmente das vítimas em troca de dinheiro

Redação 20 de Novembro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Acaraú?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Acaraú?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Foto de idosas que foram presas por mandar matar irmã

Segurança

Idosas são presas após planejarem morte de irmã e cunhado por briga de herança, no Interior do CE

Segundo as investigações, as suspeitas queriam ficar com a casa onde a irmã morava. A residência foi deixada pelo pai delas

Redação 17 de Setembro de 2024
Claudio Mattos Júnior e companheira Rachel Nathalie de Souza Pereira. Motociclista morre em acidente, em Acaraú, e companheiro presta homenagem: Te amo pra sempre

Ceará

Viajando pelo País, motociclista morre no Ceará e companheiro faz homenagem: 'Te amo pra sempre'

Casal de motociclistas tinha o costume de viajar e visitava o Ceará quando a tragédia aconteceu

Redação 24 de Janeiro de 2024
Urna

PontoPoder

Divórcio nas prefeituras: prefeitos e vices rompidos preparam candidaturas opostas no Ceará em 2024

No primeiro mês de 2024, o acirramento entre gestores ganhou mais fôlego, adiantando uma dinâmica que deve se intensificar a partir do período de campanha

Ingrid Campos 22 de Janeiro de 2024
Viatura da Polícia Federal

Segurança

PF prende suspeito de abuso infantil em Acaraú; crimes foram descobertos pela polícia australiana

O homem deve responder por estupro de vulnerável e produção, armazenamento e divulgação de material pornográfico de crianças ou adolescentes

Redação 04 de Janeiro de 2024
