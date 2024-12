Câmara Municipal de Acaraú tem concurso público com 23 vagas de níveis fundamental, médio e superior

A Câmara Municipal de Acaraú divulgou um novo concurso público com 23 vagas. As inscrições iniciam às 9h desta sexta-feira (7) e encerram no próximo dia 22, e devem ser feitas de forma remota.

Os salários variam de R$ 1,4 mil até R$ 2,8 mil, tendo vagas abertas para cargos de motorista, recepcionista, serviços gerais, vigia e consultores.

Dentre as vagas disponíveis estão:

Auxiliar Legislativo I - Serviços Gerais: 3 vagas - Salário R$ 1.412,00

3 vagas - Salário R$ 1.412,00 Auxiliar Legislativo II - Vigia: 6 vagas - Salário R$ 1.412,00

6 vagas - Salário R$ 1.412,00 Técnico Legislativo I - Motorista Categoria AB: 3 vagas - Salário R$ 1.468,97

3 vagas - Salário R$ 1.468,97 Técnico Legislativo II - Recepcionista: 2 vagas - Salário R$ 1.468,97

2 vagas - Salário R$ 1.468,97 Técnico Legislativo III - Administrativo: 6 vagas - Salário R$ 1.468,97

6 vagas - Salário R$ 1.468,97 Analista Legislativo I - Consultor legislativo: 1 vaga - Salário R$ 2.838,15

1 vaga - Salário R$ 2.838,15 Analista Legislativo II - Consultor Contábil: 1 vaga - Salário R$ 2.838,15

1 vaga - Salário R$ 2.838,15 Analista Legislativo III - Consultor de Controle Interno: 1 vaga - Salário R$ 2.838,15

>> Confira edital completo

Como se inscrever?

A inscrição deve ser realizada de forma remota através do site da Universidade Patativa entre os dias 7 e 22 de dezembro.

Para participar, é preciso ter mais de 18 anos, assim como ser brasileiro nata ou naturalizado.

Além disso, é preciso pagar uma taxa de inscrição a depender do cargo.

Fundamental completo: R$ 80

R$ 80 Médio completo: R$ 100

R$ 100 Superior completo: R$ 150

Os candidatos de baixa renda ou doadores de sangue podem solicitar a isenção da taxa nos dias 5 e 6 de dezembro.

Etapas da prova

O concurso será dividido em duas etapas. A 1ª Etapa será uma prova objetiva com 30 questões. A aplicação está prevista para dia 19 de janeiro, e deve ter três horas de duração.

O horário e o local da prova serão divulgados no dia 15 de janeiro, no Cartão de Inscrição, disponível no site da Universidade Patativa. O gabarito preliminar é divulgado dia 20 de janeiro.

Já a 2ª Etapa é uma Prova de Títulos para os cargos de nível superior, ocorre nos dias 13 e 14 de fevereiro.

O resultado preliminar da prova objetiva será divulgado dia 4 de fevereiro. Já o Resultado Final Classificatório sai no dia 25 de fevereiro de 2025.