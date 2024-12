Calendário do Enem 2024: relembre quando saem as notas das provas

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 foram concluídas em novembro, com questões de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Humanas. Cerca de 5 milhões de pessoas se inscreveram para o exame, o maior índice desde 2020.

Para os candidatos que participaram dos dois fins de semana de prova, os resultados do Enem serão divulgados no dia 13 de janeiro de 2025, através da Página do Participante. A partir da nota, os participantes poderão se inscrever no Sisu e no ProUni.

Os dois programas são as principais portas de entrada para os estudantes que almejam ingressar no ensino superior. O Sisu, por exemplo, é exclusivo para os alunos que buscam cursar a faculdade em alguma instituição pública. Ele utiliza a nota do Enem, o número de vagas e o curso de interesse para gerar os pesos de ingresso dos estudantes.

Aqueles que não conseguirem as vagas na chamada regular, podem recorrer à lista de espera ou participar da próxima edição do Sisu no meio do ano.

Já o ProUni é direcionado para os participantes que desejem se inscrever em instituições privadas, com bolsa custeada pelo governo. Os benefícios podem ser de 50% ou 100%, de acordo com a nota do estudante.

As datas de ingresso de ambos os programas ainda não foram divulgadas pelo Ministério da Educação (MEC).