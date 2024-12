Locais de prova da reaplicação do Enem 2024 são divulgados pelo MEC; veja como conferir

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quarta-feira (4) o Cartão de Confirmação de Inscrição da reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Quem fará as provas já pode visualizar seu local de prova na Página do Participante do Enem. O exame será reaplicado nos próximos dias 10 e 11 de dezembro.

Não é obrigatório apresentar o cartão no dia do exame, mas o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda que os candidatos tenham o documento em mãos.

Para acessar, é preciso ir ao Portal Único de Serviços Digitais do Governo Federal e ter em mãos o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e sua senha cadastrada.

COMO CONSULTAR LOCAL DE PROVA

Acesse a Página do Participante e selecione o botão “Página do Participante – Entrar com gov.br”; Utilize seu login único do gov.br e clique em “Continuar”; Na Página do Participante, à esquerda da tela, clique em “Local de Prova”; Clique no ícone em azul, apresentado pelo assistente virtual (Local de Prova).

Caso o candidato queira imprimir, basta descer a tela até o final da página e clicar no botão “Imprimir”. No cartão, estão data, horário e o local o exame.

Quem pode refazer o Enem?

Somente faltosos dos dias originais de provas que tiveram seus pedidos deferidos pelo Inep poderão fazer a reaplicação do Enem. O edital prevê que a reaplicação é destinada somente aos candidatos prejudicados por problemas logísticos ou infectados por doenças contagiosas.

Quem faltou a qualquer um dos domingos de aplicação do Enem por motivos que não se enquadram no edital do exame não tem direito à reaplicação do exame. Desta forma, o candidato será considerado ausente e, se houve provas realizadas, as notas servirão apenas para autoavaliação.

Como serão as provas de reaplicação?

As novas provas do Enem 2024 também terão 180 questões objetivas de quatro áreas do conhecimento (linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática). As questões e o tema da dissertação-argumentativa serão diferentes das aplicadas no período regular, para garantir a equidade na concorrência entre os candidatos.

No dia 10 de dezembro, a reaplicação será da prova de redação e das questões objetivas de Linguagens (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação) e ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia).

No segundo dia de reaplicação, 11 de dezembro, serão aplicadas as provas de ciências da natureza (química, física e biologia) e matemática.

Os recursos de acessibilidade de videoprova em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e leitor de tela para inclusão digital de pessoas com deficiência visual, não serão fornecidos na reaplicação, ainda que tenham sido solicitados pelo participante no ato da inscrição. No entanto, o Inep disponibilizará tradutor-intérprete de libras e auxílio para leitura para os participantes.

No mesmos dias, o Inep também aplica o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) 2024.