Com 40 vagas, concurso da PGE Ceará divulga edital nesta quarta-feira (4)

O edital de um novo concurso para a Procuradoria Geral do Estado (PGE) será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (4). Ao todo, serão 40 vagas para o cargo de técnico de representação judicial de diferentes áreas.

As inscrições iniciam no dia 19 de dezembro, e devem ser feitas através do site da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (CEV/Uece).

O anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas, na tarde desta quarta. "Nós estamos realizando esse concurso para poder facilitar o trabalho da PGE, para que se tenha mais facilidade de realizar os trabalhos administrativos”, detalhou.

Quais as vagas?

As vagas disponíveis são para as áreas de: