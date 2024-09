Idosas são presas após planejarem morte de irmã e cunhado por briga de herança, no Interior do CE

Duas irmãs idosas, de 65 e 68 anos, foram presas em Acaraú, no Interior do Ceará após planejarem a morte da outra irmã e do marido dela, em razão de uma briga por herança e partilha de bens. O duplo homicídio ocorreu na noite de domingo (15), e as suspeitas foram presas nessa segunda-feira (16).

As vítimas foram identificadas como Albertina Célia Carvalho Andrade, 58, e Francisco Edmilson dos Santos, 51.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as irmãs foram autuadas em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil.

As investigações foram conduzidas pela Delegacia Regional de Acaraú, com apoio Núcleo Operacional do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI – Norte).

Informações da apuração policial dão conta de que as idosas queriam ficar com a casa onde a irmã morava, pois a residência foi herança do pai delas quando morreu. A família tinha constantes brigas em relação ao terreno do local.

"Diante da situação, as duas mulheres foram conduzidas para a Delegacia Regional de Acaraú, onde foram autuadas em flagrante pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil. Em seguida, as suspeitas foram encaminhadas para unidades do sistema penitenciário, onde foram colocadas à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar outros suspeitos de envolvimento com o crime", diz nota da SSPDS.

Morte encomendada

Câmeras de segurança de uma casa vizinha mostraram uma das suspeitas mostrando a um matador de aluguel onde as vítimas moravam. No mesmo dia, o homem retornou ao local, invadiu a residência e disparou contra a mulher e o homem.

Os crimes ocorreram na rua São José, no distrito de Bahia. A Pasta informou que as apurações seguem para identificar outros suspeitos.