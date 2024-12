PM baleado na cabeça em Boa Viagem morre após três dias internado; família autoriza doação de órgãos

Baleado na cabeça enquanto realizava um patrulhamento em Boa Viagem, no Sertão Central do Ceará, o policial militar Antônio Almir Pereira Mota Filho, de 29 anos, faleceu no domingo (8), em Fortaleza. O oficial teve morte cerebral diagnosticada, e a família autorizou, na tarde dessa segunda-feira (9), a doação de órgãos do jovem.

Em nota de pesar, a Polícia Militar informou que prestou apoio ao servidor e aos parentes, por meio do comando da Companhia a qual Antônio Almir pertencia, bem como pela Coordenadoria de Saúde, Assistência Social e Religiosa (CSASR). A corporação ainda se solidarizou "com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição."

O policial foi baleado na madrugada da última quinta-feira (5), quando realizava um patrulhamento no município do Interior do Estado. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o oficial é atingido pelos disparos. (Assista abaixo)

Na época, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) detalhou que uma composição da PMCE patrulhava a Cidade, quando foi surpreendida por indivíduos armados a bordo de uma moto. Eles efetuaram disparos de arma de fogo contra a equipe.

O Diário do Nordeste apurou, com fonte ligada à Polícia Civil, que o garupeiro estava com uma "pistola de carregador alongado" e atirou para trás, em direção à viatura. O tiro atingiu soldado, que estava dirigindo o veículo.

Mota foi socorrido e, posteriormente, transferido por uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) para uma unidade de saúde em Fortaleza.

Suspeitos são mortos em confronto

Dois suspeitos de balear o policial morreram durante um confronto com agentes da Polícia Militar, que realizavam diligências sobre o caso. Segundo a SSPDS, a dupla, suspeita de envolvimento no crime contra o militar, foi encontrada ainda em 5 de dezembro na cidade de Independência — vizinha à Boa Viagem.

A Pasta detalhou que os agentes "revidaram" os disparos efetuados pela dupla. Os dois homens foram atingidos e socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

Morreram na ação um homem de 25 anos, com passagens por integrar organização criminosa, tentativa de homicídio, roubo, receptação e tráfico de drogas, e outro, de 28, com passagem por homicídio e com um mandado de prisão em aberto por um homicídio praticado no Distrito Federal.

Uma pistola calibre 9 mm, dois revólveres cal. 38 mm, carregadores, munições, além de uma motocicleta, duas peças de roupa e capacetes que teriam sido utilizados no crime foram apreendidos durante os trabalhos policiais.