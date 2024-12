Dois suspeitos de balear PM na cabeça morrem em confronto com a polícia no Interior do Ceará

Dois suspeitos de balear um policial militar na cabeça na madrugada desta quinta-feira (5), no município de Boa Viagem, no Sertão Central do Ceará, morreram durante um confronto com a PM, que realizava diligências sobre o caso.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a dupla, suspeita de envolvimento no crime contra o militar, foi encontrada ainda nesta quinta na cidade de Independência.

A SSPDS informou que os agentes "revidaram" os disparos efetuados pela dupla. Os dois homens foram atingidos e socorridos, mas não resistiram.

Morreram na ação um homem de 25 anos, com passagens por integrar organização criminosa, tentativa de homicídio, roubo, receptação e tráfico de drogas, e outro, de 28 anos, com passagem por homicídio e que estava com um mandado de prisão em aberto por um homicídio praticado no Distrito Federal.

Uma pistola calibre 9mm, dois revólveres cal. 38, carregadores, munições, além de uma motocicleta, duas peças de roupa e capacetes que teriam sido utilizados no crime foram apreendidos durante os trabalhos policiais.

Entenda o caso

Um policial militar foi baleado na cabeça, na madrugada desta quinta-feira (5), durante um patrulhamento pelas ruas do bairro Vila Holanda, no município de Boa Viagem, no Sertão Central do Ceará.

Conforme a SSPDS, o PM baleado foi socorrido e, em seguida, transferido por uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da SSPDS para uma unidade de saúde em Fortaleza, onde segue internado.

Em nota, o órgão informou que, durante a madrugada, uma composição da PMCE patrulhava a cidade, quando foi surpreendida por indivíduos armados em uma moto, que efetuaram disparos de arma de fogo contra a equipe.

A reportagem apurou, com fonte da Polícia Civil, que o garupeiro estava com uma "pistola de carregador alongado" e atirou para trás, em direção à viatura. O tiro atingiu o soldado, que estava dirigindo o veículo.

A pasta ressaltou que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) foram enviadas para reforçar a região. A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) também atua no caso.