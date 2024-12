PM é baleado na cabeça durante patrulhamento em Boa Viagem, no Interior do Ceará

Um policial militar foi baleado na cabeça, na madrugada desta quinta-feira (5), durante um patrulhamento pelas ruas do bairro Vila Holanda, no município de Boa Viagem, no Sertão Central do Ceará.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o PM baleado foi socorrido e, em seguida, transferido por uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da SSPDS para uma unidade de saúde em Fortaleza.

"Durante o voo, a vítima recebeu o suporte médico necessário", disse o órgão sobre o agende de segurança, que segue internado no hospital.

Veja vídeo

Em nota, o órgão informou que, durante a madrugada, uma composição da PMCE patrulhava a cidade, quando foi surpreendida por indivíduos armados em uma moto, que efetuaram disparos de arma de fogo contra a equipe.

A reportagem apurou, com fonte da Polícia Civil, que o garupeiro estava com uma "pistola de carregador alongado" e atirou para trás, em direção à viatura. O tiro atingiu soldado, que estava dirigindo o veículo.

As forças de segurança do Ceará realizam diligências para capturar os suspeitos de envolvimento na ocorrência que "resultou em uma lesão corporal ocorrida contra um policial militar", informou nota da SSPDS.

Veja também Segurança PM é afastado por agredir jovem de 18 anos com socos durante abordagem em Sobral Segurança Mãe e idoso são presos por suspeita de estupro de criança de 5 anos, em Camocim

A pasta ressaltou que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) foram enviadas para reforçar a região. A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) também atua no caso.

Outras equipes da corporação também estão se deslocando para a cidade para acompanhar as diligências.