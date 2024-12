PM é afastado de funções por agredir jovem de 18 anos com socos durante abordagem em Sobral

Um policial militar agrediu um jovem 18 anos com socos durante uma abordagem no município de Sobral, no Interior do Ceará, na tarde desta quarta-feira (4). O PM será afastado das funções operacionais durante as investigações do caso.

Os fatos foram capturados por uma câmera de segurança. O jovem aparece com as mãos na cabeça em uma calçada, na rua Monsenhor José Osmar, no bairro Padre Palhano. Um dos agentes da composição chega a falar com o pai da vítima antes de começar as agressões, que terminam com a vítima sangrando.

Também conforme as imagens, o jovem parece não reagir e pede que a agressão pare. Após as agressões, o jovem é liberado e sai pela rua. É possível ouvir a mãe dele afirmando aos policiais que eles "vão pagar", pois o "filho dela não estava fazendo nada".

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou em nota que o afastamento do agente ocorre de forma preliminar, e disse ainda que "procedimento apuratório" vai ser instaurado para averiguar a ocorrência.

"A Corporação não compactua com nenhum desvio de conduta de seus integrantes, bem como, presa, incansavelmente, pela dignidade da pessoa humana e o respeito a todos, especialmente quando da realização de suas ações", frisou a PM.

Por nota, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) ressaltou que investigará o caso no âmbito administrativo.

Família denuncia violência policial

O advogado da família, Marcos Pereira, do escritório Pereira Coutinho Advogados Associados, repudiou a violência policial e disse ao Diário do Nordeste que já tomou as medidas cabíveis. O jovem e a família fizeram Boletim de Ocorrência (B.O) e na noite desta quarta a vítima foi levada para o exame de corpo delito.

"Durante o ocorrido, que deveria se limitar a uma abordagem regular, nosso cliente foi submetido a socos e outras agressões físicas injustificadas, configurando abuso de autoridade e desrespeito aos direitos fundamentais", citou nota da defesa do jovem.

