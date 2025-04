Suspeito de estupro contra enteada autista é preso em Fortaleza

Foi cumprido na quinta-feira (17), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 46 anos suspeito de estupro de vulnerável contra a própria enteada, que é diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O crime teria ocorrido em maio de 2024, no município de Itapipoca, distante 136 km de Fortaleza. Desde então ele estava foragido da justiça, tendo percorrido os estados do Pará, Maranhão e Piauí.

Com operação sendo coordenada pela Delegacia Municipal de Itapipoca, o homem foi localizado no bairro Joaquim Távora, na Capital, e contou com apoio da Equipe Operacional do Departamento do Interior Norte.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia do 2º Distrito Policial (2º DP), localizada no bairro Meireles, e agora segue à disposição da justiça.