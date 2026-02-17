Diário do Nordeste
Caminhoneiro sob efeito de cocaína é preso após atropelar motociclista no CE

Homem admitiu uso da droga para se manter acordado.

Um caminhoneiro sob efeito de cocaína foi preso por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PFR) no Ceará após atropelar um motociclista na cidade de Russas, no Vale do Jaguaribe. Ele seguiu o trajeto sem prestar socorro.

Segundo a PRF, a vítima sofreu ferimentos leves, mas não corre risco de vida. O atropelamento foi registrado por outros motoristas que já vinham notando um comportamento suspeito do condutor.

Vídeos obtidos pela corporação mostram o caminhão em zigue-zague, invadindo contramão e acostamento. Momentos depois, ocorre o momento da colisão. O motociclista e o veículo são arremessados contra o meio-fio da rodovia.

