Caminhoneiro sob efeito de cocaína é preso após atropelar motociclista no CE
Homem admitiu uso da droga para se manter acordado.
Um caminhoneiro sob efeito de cocaína foi preso por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PFR) no Ceará após atropelar um motociclista na cidade de Russas, no Vale do Jaguaribe. Ele seguiu o trajeto sem prestar socorro.
Segundo a PRF, a vítima sofreu ferimentos leves, mas não corre risco de vida. O atropelamento foi registrado por outros motoristas que já vinham notando um comportamento suspeito do condutor.
Vídeos obtidos pela corporação mostram o caminhão em zigue-zague, invadindo contramão e acostamento. Momentos depois, ocorre o momento da colisão. O motociclista e o veículo são arremessados contra o meio-fio da rodovia.
Veja também
Com base nas imagens e no monitoramento do trajeto, o veículo foi localizado em Morada Nova. Na abordagem, os agentes encontraram cocaína na cabine.
O motorista admitiu o uso da droga para se manter acordado. O tacógrafo - equipamento que registra a velocidade, o tempo de direção e a distância percorrida - também apresentava irregularidades.
O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Civil do Ceará.
Conforme a PRF, na Operação Rodovida Carnaval 2026, a fiscalização nas rodovias federais foi reforçada "para preservar a segurança de quem pegou a estrada neste feriado".