Colombiano suspeito de manter filho bebê em cárcere é preso no Ceará

Um colombiano de 34 anos foi preso em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza, após manter o próprio filho, um bebê, sob cárcere privado.

A prisão foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O homem, de identidade não revelada, foi localizado em uma ação conjunta entre equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

O suspeito já responde por lesão corporal e ameaça no contexto da violência doméstica.

NEGOCIAÇÃO

Antes da entrega da criança, houve uma negociação liderada pelos agentes da Segurança Pública.

O homem entregou a criança, em seguida, entregou-se à Polícia e foi levado à delegacia.

Equipes do Núcleo Operacional do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM) da PCCE e do Policiamento Ostensivo Geral (POG), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Subagência de Inteligência (SAI) do 24º Batalhão da PMCE também foram acionadas para a ocorrência