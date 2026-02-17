Colombiano suspeito de manter filho bebê em cárcere é preso no Ceará
Os policiais negociaram a entrega da criança.
Um colombiano de 34 anos foi preso em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza, após manter o próprio filho, um bebê, sob cárcere privado.
A prisão foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).
O homem, de identidade não revelada, foi localizado em uma ação conjunta entre equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE).
O suspeito já responde por lesão corporal e ameaça no contexto da violência doméstica.
NEGOCIAÇÃO
Antes da entrega da criança, houve uma negociação liderada pelos agentes da Segurança Pública.
O homem entregou a criança, em seguida, entregou-se à Polícia e foi levado à delegacia.
Equipes do Núcleo Operacional do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM) da PCCE e do Policiamento Ostensivo Geral (POG), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Subagência de Inteligência (SAI) do 24º Batalhão da PMCE também foram acionadas para a ocorrência