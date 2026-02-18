Diário do Nordeste
Ex-presidente de torcida do Ferroviário é morto pelo ex-marido da namorada; alvo era a mulher

A mulher também foi baleada.

Luana Severo luana.severo@svm.com.br
Segurança
Foto em preto e branco de Fabrício Costa, um homem de meia idade e de barba rala.
Legenda: Fabrício Costa não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele já foi presidente da uma torcida organizada do Ferroviário.
Foto: Reprodução/Redes Sociais

​O bombeiro civil e ex-presidente de uma torcida organizada do Ferroviário, Fabrício Costa Silva, de 41 anos, conhecido como "Frajola", foi morto a tiros na tarde dessa terça-feira (17), no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza.

​O crime foi cometido pelo ex-marido da namorada da vítima, que pretendia matar, na verdade, a ex-companheira. O suspeito monitorava e ameaçava a ex-mulher desde o término da relação, sete meses atrás.

​Conforme o inquérito obtido pela reportagem, Fabrício e Ana Larissa Leandro de Souza Escórcio estavam chegando em casa, por volta das 16 horas, quando foram surpreendidos por disparos efetuados por Flakitoneo Escórcio da Silva.

​Ambos foram atingidos e socorridos em hospitais, mas Fabrício não resistiu aos ferimentos e Larissa conseguiu sobreviver

Suspeito foi encontrado em pousada no Cumbuco

Embora tenha fugido, o suspeito foi capturado pelas forças de segurança em uma pousada no Cumbuco, a quase 30 quilômetros do local do crime.

À Polícia, ele ainda mentiu o próprio nome, informando a identidade do irmão, e disse que jogou a arma a poucos metros da casa da vítima. O objeto, contudo, ainda não foi encontrado.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o suspeito foi conduzido à 6ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). 

Suspeito confessou o crime e teve prisão convertida em preventiva

Nesta quarta-feira (18), na audiência de custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrante de Flakitoneo, o juiz Tadeu Trindade de Ávila levou em conta que o suspeito é agressivo e que piorou o comportamento após o término do relacionamento com Larissa.

Flakitoneo deverá responder à Justiça por homicídio, tentativa de feminicídio, falsa identidade e por submeter criança em sua guarda a constrangimento — isso porque ele tentou matar a mãe dos dois filhos na frente de uma das crianças.

Ferroviário lamenta morte de torcedor

Em nota divulgada nas redes sociais, o Ferroviário Atlético Clube lamentou a morte de Fabrício, conhecido como "Frajola".

"Figura marcante nas arquibancadas, seja dentro ou fora da Capital, incansável na defesa e no amor às cores do Ferrão, 'Frajola' construiu uma trajetória de dedicação, lealdade e paixão ao clube, deixando um legado que permanecerá vivo na memória da Nação Coral e na história do Ferroviário", escreveu o clube, que decretou três dias de luto oficial.

A diretoria da torcida organizada Falange Coral também manifestou pesar pela morte do ex-presidente: "Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e todos os integrantes da torcida, desejando força e conforto para enfrentar essa irreparável perda", publicou.

