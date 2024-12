Saiba por que a facção Comando Vermelho matou uma mulher a tiros em um posto de saúde de Fortaleza

A Justiça Estadual decidiu renovar a prisão preventiva de quatro acusados de participarem do assassinato de uma mulher, no estacionamento de um posto de saúde de Fortaleza, e de integrarem a facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV). A decisão foi proferida na última quarta-feira (4) e foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) de sexta (6).

A denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), apresentada à Justiça no dia 6 de maio de 2022, aponta que os quatro acusados são integrantes da facção Comando Vermelho e que participaram do assassinato de Maria Gerliane Pereira, no Posto de Saúde Teresinha Parente, bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza, em razão da vítima ser moradora do bairro Curió - região dominada pela facção rival Massa Carcerária. A Justiça Estadual recebeu a denúncia, e os acusados viraram réus, no dia 16 de maio seguinte.

Ao revisar os prazos das prisões preventivas dos processos criminais, a 2ª Vara do Júri de Fortaleza decidiu renovar os decretos de prisões preventivas de Antônia Rodrigues dos Santos, conhecida como 'Paloma'; Francisco Thiago de Oliveira Pereira, o 'Thiago Santa Maria'; e os irmãos Reginaldo da Silva Lopes, o 'Barrigudo', e Rogério da Silva Lopes, o 'Naruto'.

Segundo a decisão judicial, 'Naruto', 'Barrigudo' e 'Paloma' foram presos, respectivamente, nos dias 22 e 24 de junho e 9 de julho de 2022. Apenas 'Thiago Santa Maria' está foragido, com mandado de prisão em aberto, mais de 2 anos e meio após o crime.

A última revisão da prisão do grupo havia sido feita pela Justiça no dia 27 de agosto deste ano, "portanto, no caso, os réus encontram-se custodiados por período superior a 90 (noventa) dias, desde a última reanálise". "Diante disso, a revisão prisional é medida que se impõe neste momento, uma vez que nenhum fato novo surgiu com potencial para modificar as razões motivadoras da segregação cautelar", concluiu a 2ª Vara do Júri.

Como aconteceu o crime

Maria Gerliane estava no estacionamento do posto de saúde, quando foi surpreendida por um homem que disparou vários tiros com uma arma de fogo contra ela. Após cair baleada, a mulher ainda foi alvejada por outro homem. O crime foi filmado por uma câmera de segurança.

O homicídio aconteceu por volta de 12h40 do dia 21 de setembro de 2021, no Posto de Saúde Teresinha Parente, na Rua Nelson Coelho. As investigações do homicídio apontaram que a acusada conhecida como 'Paloma' visualizou a presença de Gerliane na região dominada pelo CV e avisou a comparsas.

'Thiago Santa Maria' seria o motorista de um veículo que teria levado os irmãos Reginaldo e Rogério para cometerem o crime, segundo a denúncia do Ministério Público.

"Ocorre que a vítima residia no Bairro Curió, em região dominada pela facção Massa/Neutros e o posto de saúde onde veio a ser morte é situada em região dominada pela organização criminosa Comando Vermelho-CV. Soma-se a isso o fato de que, muito embora as testemunhas ouvidas tenham referido que a vítima não tinha envolvimento com facções, integrantes do Comando Vermelho-CV acreditavam que ela tivesse parentesco com pessoas vinculadas à facção Massa", descreveu o MPCE.

O Órgão Acusatório considerou que o homicídio foi cometido por motivo torpe e acrescentou que os acusados já respondiam a outros processos criminais: 'Thiago Santa Maria', por um homicídio cometido em 10 de setembro de 2021 (11 dias antes do crime no posto de saúde); 'Naruto', por tráfico de drogas, em abril de 2022; e 'Paloma', 'Barrigudo' e também 'Naruto', por outro homicídio, ocorrido em 23 de março de 2022.

As defesas dos réus não foram localizadas pela reportagem. No processo criminal, as defesas informaram à Justiça que irão se manifestar somente após a instrução processual. Esta matéria está aberta para manifestações das defesas dos acusados e será atualizada, se for o caso.