Mulher é assassinada em estacionamento de posto de saúde no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza

Uma mulher de 31 anos foi assassinada a tiros no estacionamento do Posto de Saúde Terezinha Parente, localizado no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza. O crime ocorreu na tarde desta terça-feira (21), enquanto a vítima esperava uma corrida por aplicativo.

O Sistema Verdes Mares apurou no local que a mulher, identificada como Maria Gerliane, havia acabado de fazer compras em um supermercado ao lado do posto.

Dois homens atiraram contra ela. Câmeras de segurança mostram o momento em que o primeiro suspeito chega efetuando disparos e sai. Momentos depois, um segundo homem, com capacete de moto, chega e faz mais disparos.

Investigação

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) realizam buscas para capturar os suspeitos.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada para o posto de saúde, que fica na rua Nelson Coelho.