Estudante é morto por disparos de arma de fogo perto de escola em Fortaleza

Um aluno de uma escola municipal de Fortaleza foi morto por disparos de arma de fogo no bairro Barroso — no fim da manhã desta segunda-feira (9). O crime aconteceu perto da unidade de educação.

Imagens do adolescente falecido chegaram a ser divulgadas nas redes sociais. O menor de idade aparece ao chão, ao lado de uma bicicleta, de uma blusa do fardamento escolar municipal e ainda com a mochila nas costas.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência de homicídio doloso.

Equipes do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) da PM e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas para o acompanhamento da ocorrência.

A investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

SME suspende aulas da unidade escolar

Em nota enviado ao Diário do Nordeste, a Secretaria Municipal da Educação (SME) lamentou o ocorrido e informou que as aulas na instituição de ensino foram suspensas nesta segunda.

"Em solidariedade e respeito a familiares e à comunidade escolar, as aulas da unidade na qual a vítima estudava serão suspensas nesta segunda e retomam na terça-feira (10/12)", comunicou a SME.

Ainda segundo a Pasta, a Célula de Mediação Social irá implementar o Protocolo de Gestão do Estresse, desenvolvido em parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV). Além disto, psicólogos da Rede Municipal de Ensino e agentes de mediação escolar irão realizar acolhimento e fortalecimento emocional dos estudantes, profissionais e famílias da comunidade escolar.

"A SME reafirma seu compromisso com a segurança e a integridade física da comunidade escolar. Nesse sentido, a Célula de Segurança Escolar atua em parceria com a Inspetoria de Segurança Escolar (ISE) da Guarda Municipal, promovendo ações conjuntas para garantir um ambiente escolar seguro e acolhedor", concluiu o órgão em nota.