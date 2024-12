Quatro suspeitos de sequestrar, torturar e assassinar subtenente da PM são presos em Fortaleza

Quatro homens foram presos pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), na tarde dessa terça-feira (10), suspeitos de participação na morte do policial militar Celestino Cursino de Abreu Filho. O subtenente de 48 anos foi assassinado em setembro deste ano, após ser sequestrado e torturado por criminosos.

Os suspeitos, com idades entre 19 e 35 anos, foram presos por meio de mandados de prisão preventiva, nos bairros Praia do Futuro e Dionísio Torres. As investigações foram coordenadas pela 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo a PCCE, um dos alvos, de 25 anos, foi localizado em posse de uma quantia de cocaína e maconha. Outro envolvido, de 34 anos, foi flagrado em posse de cocaína, crack, balança de precisão, sacos e uma quantia em dinheiro. O homem já possui passagens por roubo a pessoa, lesão corporal, ameaça e corrupção de menores.

Já o suspeito de 19 anos possui antecedente criminal por roubo de veículo, e o de 35 anos tem passagens por tráfico de drogas, tentativa de homicídio, extorsão, crimes de trânsito e integrar grupo criminoso.

Após as prisões, os quatro suspeitos foram conduzidos para o DHPP, onde as ordens judiciais foram cumpridas. Além disso, os dois homens, de 25 e 34 anos, foram autuados em flagrante por crime de tráfico de drogas. Agora, todos estão à disposição da Justiça.

Com as prisões, ainda de acordo com a PCCE, o caso foi considerado elucidado. A motivação do crime, no entanto, não foi revelada pela pasta.

Relembre o caso

O subtenente da PMCE foi morto no dia 21 de setembro deste ano, no bairro Praia do Futuro. Segundo informações extraoficiais da ocasião, Celestino atuava como motorista de aplicativo quando foi sequestrado por criminosos e levado à favela dos Cocos, onde teria sido torturado e morto.

De acordo com nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele foi lesionado no local, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

O policial militar ingressou na corporação em setembro de 1993, desempenhando importantes serviços em defesa do bem-estar da população cearense. Ele estava, atualmente, no Batalhão de Polícia de Guarda Externa dos Presídios Estaduais (BPGEP), em Itaitinga.