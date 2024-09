Subtenente da PM é morto na Praia do Futuro

Um subtenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi morto, na noite deste sábado (21), na Praia do Futuro, em Fortaleza. O policial, de 48 anos, estava de folga.

De acordo com nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele foi lesionado no local, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. As circunstâncias do assassinato não foram informadas à reportagem, nem a identidade do agente.

Equipes da Polícia Civil e da PM estão, neste momento, em diligências "ininterruptas" para identificar e capturar os suspeitos do crime. A SSPDS lamentou a perda do agente e se solidarizou com a família.

"A SSPDS ressalta que lamenta profundamente a morte do policial militar e se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição", diz a nota da Pasta.

O policial militar ingressou na corporação em setembro de 1993, desempenhando importantes serviços em defesa do bem-estar da população cearense. Ele estava, atualmente, no Batalhão de Polícia de Guarda Externa dos Presídios Estaduais (BPGEP), em Itaitinga.