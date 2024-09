PM investigado por fazer parte de grupo de extermínio na Barra do Ceará deve permanecer preso

"Descobriu-se que, através desse grupo, eram combinadas as execuções e mencionados os delitos já praticados (extorsões, tráfico ilícito de entorpecentes, agiotagem, clonagem de veículos, dentre outros), bem como escolhidas as vítimas que tinham antecedentes criminais, cujo modus operandi consistia no uso de armamentos e consulta no sistema da SSPDS, ou seja, através do uso do aparato estatal, para realizar as ações criminosas de forma eficiente e precisa. Para a consecução do planejado, os integrantes do grupo costumavam se apresentar às vítimas como policiais civis"

MPCE