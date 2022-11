MPCE deflagra operação contra organização criminosa liderada por policial militar

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) deflagrou, nesta quinta-feira (24), a Operação Embrionária em Fortaleza e Região Metropolitana. A ação tem o objetivo de investigar uma organização criminosa, liderada por um policial militar, suspeita de se associar a narcotraficantes e realizar diversos crimes, como extorsão, tráfico de drogas e roubo.

Ao todo, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) cumpre cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas e pela Vara da Auditoria Militar. Os agentes buscam elucidar a existência da facção liderada pelo oficial, que contaria ainda com o auxílio de outros integrantes das forças de segurança pública do Ceará, além de traficantes.

Segundo informações do MPCE, a organização supostamente atua na identificação de envolvidos em ações criminosas para, posteriormente, obter vantagens ilícitas com esses suspeitos.

Formado por policiais militares, um policial penal, um advogado e narcotraficantes, as investigações indicam que o grupo possui atuação em Fortaleza e em Caucaia. Os indivíduos supostamente cometeram crimes de extorsão, de homicídio, de roubo e de integrar organização criminosa. Além desses, o bando ainda é apontado como suspeito de tentar dominar o tráfico de drogas em bairros como Pirambu (Fortaleza) e Tabapuá (Caucaia).

Além do Gaeco, também atuam na operação a Coordenadoria de Planejamento Operacional (COPOL), da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), e a Assessoria de Inteligência (ASINT), da Polícia Militar. A Coordenadoria de Inteligência (COIN) também apoia a iniciativa do MPCE.

Operação Embrionária

A ação teve início em 2021, após uma denúncia anônima enviada para a COIN. Desde então, diversas diligências foram realizadas para elucidar a suspeita. Conforme o Ministério Público, na investigação foi possível identificar o envolvimento entre traficantes e policiais, que se estruturariam organizadamente para realizar vários crimes, especialmente os de extorsão, organização criminosa, tráfico de drogas, roubos e outras condutas.

A operação foi centrada em uma das ações perpetradas por uma parte do grupo. Dessa forma, as investigações do GAECO, em parceria com a COIN, continuarão, conforme o órgão.

