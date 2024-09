Subtenente da PM é morto a tiros dentro da própria casa, na Barra do Ceará, em Fortaleza

Um subtenente da Polícia Militar, de 54 anos, foi morto a tiros nesta segunda-feira (16), na Barra do Ceará. Francisco Nazareno Moura Lopes, do 1º Comando Regional do Policiamento Militar (1º CRPM), estava de folga, em casa, quando o imóvel foi invadido por dois homens armados.

Os suspeitos teriam chegado ao local de motocicleta e efetuado os disparos contra o policial, que não resistiu aos ferimentos. A dupla, depois, teria fugido na direção do bairro Álvaro Weyne. O caso é investigado pela 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar "estão em diligências ininterruptas" para identificar e capturar os suspeitos de envolvimento no crime.

PM estava na corporação há 30 anos

Francisco Nazareno ingressou na Polícia Militar em maio de 1994, há 30 anos. De acordo com a SSPDS, ele estava, atualmente, no 1º CRPM. A pasta lamentou profundamente a morte do policial e se solidarizou "com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da instituição à disposição".

Já a Polícia Militar, que também lamentou a morte do PM, comunicou que informações sobre velório e sepultamento serão repassadas em momento oportuno.