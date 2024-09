Tráfico de drogas, tortura e violência doméstica: CGD abre investigações contra 10 policiais no CE

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD) abriu investigações administrativas contra 10 policiais (sendo nove militares e um penal), suspeitos de cometerem crimes como tráfico de drogas, tortura e violência doméstica. As portarias foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) da última sexta-feira (13).

6 policiais militares são alvos de uma Sindicância Disciplinar, aberta para "apurar suposto excesso na atuação" dos agentes de segurança em uma prisão em flagrante de três suspeitos, no Município de Tauá, no dia 13 de agosto de 2023. Os investigados são dois sargentos e quatro soldados da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Outra Sindicância foi aberta contra um tenente PM suspeito de torturar uma pessoa, em uma churrascaria e, depois, na Cadeia Pública de Mombaça, no Interior do Estado. O crime teria ocorrido no dia 24 de maio de 2009 - há mais de 15 anos -, segundo o Diário Oficial.

Um soldado PM, por sua vez, irá responder a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), em razão de ser suspeito de cometer violência doméstica, no bairro Pajuçara, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Segundo o Diário Oficial, o militar "teria ofendido moralmente, ameaçado e privado de liberdade no âmbito doméstico, mantendo em cárcere privado, sua ex-namorada".

O policial ainda teria "supostamente atentado contra a vida" da pessoa que denunciou a violência doméstica, na saída de uma pizzaria. A vítima procurou as autoridades para dizer que teve "o veículo perseguido pelo retromencionado policial militar que teria efetuado disparos de arma de fogo na direção do denunciante, fazendo-o colidir o veículo".

O Diário do Nordeste não publica o nome dos oito policiais militares citados, porque eles ainda são investigados administrativamente, sem notícias de prisão ou denúncia aceita na Justiça contra os mesmos.

Lavagem de dinheiro do tráfico de drogas

O soldado PM Francisco André Gomes Ferreira será investigado por um Conselho de Disciplina, por causa de uma investigação criminal que levou à sua prisão por suspeita de envolvimento em um esquema de tráfico de drogas. O policial foi alvo de mandados de prisão e de busca e apreensão, no Município de Canindé, no dia 23 de janeiro deste ano.

Conforme o DOE, o policial militar é alvo de uma denúncia "recebida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de Canindé/CE por tráfico de drogas e associação criminosa e ocultação de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal".

Durante a operação, ainda "fora encontrada uma arma em sua residência, o qual estaria com o porte de arma suspenso, o que ensejou a instauração de Inquérito Policial, por porte ilegal de arma de fogo, na Delegacia de Assuntos Internos (DAI)".

A esposa do policial militar também foi alvo da operação deflagrada pela CGD e pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), em janeiro deste ano. Segundo o promotor de Justiça Jairo Pereira Pequeno Neto, o casal seria mentor de um "esquema sofisticado de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro", que os gerou um "vultoso patrimônio". A rede de postos de combustíveis do casal seria utilizada como camuflagem para atividades ilícitas.

Abandono de posto na escolta de preso

A CGD também publicou, no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira (13), uma portaria com a abertura de um Processo Administrativo Disciplinar contra um policial penal, "em razão do mesmo ter abandonado seu posto na escolta de preso, ameaçado sua chefe e ofendido sua gestão". O agente penal também não foi preso nem denunciado na Justiça.