Polícia apreende maconha com embalagem do personagem Gohan, de Dragon Ball, no Ceará

A Polícia Militar apreendeu mais de 1,1 kg de maconha prensada, em Iguatu, nessa segunda-feira (9). Foram encontrados 192 pacotes, de aproximadamente 5g cada, enterrados em uma sacola no quintal de uma casa. Uma curiosidade da apreensão é que parte da droga estava em embalagens com o personagem Gohan, do anime Dragon Ball.

Os policiais militares do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) realizavam o patrulhamento da área quando foram informados de que uma casa situada no bairro João Paulo II era utilizada como ponto de venda de entorpecentes.

De imediato, os agentes diligenciaram até o local indicado e solicitaram a entrada na residência.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram uma prensa hidráulica e duas malas de viagem, contendo 11 potes de creatina, um rolo de fita adesiva e um facão. Os militares continuaram as buscas e encontraram mais 192 pacotes de maconha prensada, pesando aproximadamente 5g cada um, enterrados no quintal do imóvel.

Imediatamente, os agentes de segurança recolheram o material apreendido e o apresentaram na Delegacia Regional de Iguatu. A unidade local da Polícia Civil dá continuidade à ocorrência a partir das investigações, que buscam capturar eventuais suspeitos de envolvimento com a prática criminosa.