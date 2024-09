Facção criminosa que ameaçou candidato à prefeitura e eleitores é alvo de operação no Ceará

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), com apoio da Polícia Federal (PF), nesta terça-feira (17), visou desarticular uma facção criminosa que ameaçou um candidato à Prefeitura de Santa Quitéria e seus eleitores, no Interior do Ceará. 23 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

A reportagem apurou que o principal alvo da décima fase da Operação Demote foi a facção carioca Comando Vermelho (CV), que teria espalhado pichações pelo Município de Santa Quitéria, nas últimas semanas. As mensagens diziam que os eleitores que pretendiam votar em um candidato à Prefeitura iriam "entrar no problema" com um grupo criminoso.

O chefe do grupo criminoso é um líder da facção Comando Vermelho no Sertão Central do Ceará, que foi alvo de uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) no Rio de Janeiro, em junho de 2023. O suspeito estaria se escondendo das Forças de Segurança do Ceará no Estado que é berço do CV.

A Polícia Civil confirmou, em nota, que "em resposta às ações criminosas no Ceará envolvendo grupos suspeitos de ameaçar um candidato ao pleito municipal e interferir em eleições no estado, a Polícia Civil do Ceará (PCCE) deflagrou, nas primeiras horas desta terça-feira (17), uma operação 'Demote' que resultou no cumprimento de 23 mandados de busca e apreensão em desfavor de alvos investigados por integrar grupos criminosos".

A décima fase da Operação Demote foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte), do Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJE) e da Polícia Federal (PF). Dezenas de aparelhos celulares foram apreendidos.

"Conforme informações policiais, os alvos são investigados por integrar grupos criminosos e promover atos criminosos na região. Todos os celulares apreendidos foram levados para uma unidade policial e serão periciados. A Polícia Civil continua investigando acerca do caso e a participação de outros suspeitos envolvidos em ações criminosas na região", acrescentou a Polícia Civil.

A Polícia Civil destacou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, através do número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para os números (85) 3101-0181 e (85) 98969-0182 - que também são WhatsApp e recebem mensagens, áudios, vídeos e fotografias. O sigilo e o anonimato são garantidos pela instituição.