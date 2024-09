Polícia prende quadrilha suspeita de ameaçar eleitores e extorquir candidatos em Caucaia

Um grupo de 34 pessoas foi preso preventivamente pela Polícia nesta quinta-feira (5), suspeito de ameaçar eleitores, interferir em campanhas eleitorais e extorquir candidatos no Ceará. Todos os suspeitos já tinham antecedentes criminais por crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e integrar organização criminosa.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), nove dos 34 suspeitos já cumprem pena em presídios no Estado. A pasta detalhou ainda que um dos alvos foi capturado na Bahia, outro em Tocantins e mais um em Rondônia.

Os alvos do grupo criminoso eram Naumi Amorim (PSD) e Emília Pessoa (PSDB), dois candidatos à Prefeitura de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O titular da delegacia local, Rômulo Melo, afirmou que ameaças a políticos têm se tornado quase "habituais" na Cidade.

Para o secretário de Segurança Pública (SSPDS), Roberto Sá, o trabalho policial é importante, nesse sentido, para garantir que as eleições deste ano sejam justas e "livres de qualquer ameaça ao Estado democrático de direito".

O delegado da Polícia Civil do Ceará, Márcio Gutiérrez, acrescentou, também, que as autoridades não permitirão interferências criminosas no processo eleitoral, "seja por intimidação de eleitores, seja por meio de ameaça e extorsão a candidatos". "Não vamos dar trégua. A determinação é seguir investigando esses grupos, tirar o patrimônio deles, prender esses criminosos violentos, homicidas, traficantes, faccionados. É essa a nossa missão: trazer paz e segurança para a população", disse ele.

Um dos alvos da operação foi a esposa do chefe da facção de Caucaia. Ela foi capturada em Porto Velho, em Rondônia, onde o marido está preso em um presídio federal.

Facção estaria exigindo até R$ 100 mil de candidatos

De acordo com a Polícia, uma facção estaria exigindo de R$ 50 mil a R$ 100 mil das campanhas dos candidatos para "permitir" que atuassem em algumas regiões de Caucaia.

A organização criminosa é a suspeita de efetuar disparos próximo a atos de campanha de dois candidatos. No caso mais recente ocorrido na última quarta (4), no bairro Planalto Caucaia, foram ouvidos disparos de arma de fogo, mas ninguém foi atingido, em uma caminhada de Naumi Amorim com apoiadores.

Já o episódio que envolveu a candidata Emília Pessoa foi no último 17 de agosto, quando a candidata foi surpreendida por barulhos de tiros durante uma reunião de campanha.

As ameaças eram feitas por mensagens pelo WhatsApp e, também, presencialmente, para pessoas que organizavam os atos políticos, segundo as autoridades policiais.

Prisão em flagrante em Umari

Durante a operação "Complevit", equipes da Delegacia Municipal de Ipaumirim, com apoio da Delegacia Metropolitana de Caucaia, cumpriram um mandado de busca e apreensão em Umari. No local, os policiais apreenderam duas espingardas, sendo uma calibre 12 e outra calibre 40, e um rifle calibre 38.

O suspeito que estava no local foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Com ele, também foram apreendidos aparelhos celulares.

Apreensões

Na ofensiva, os policiais também cumpriram 71 mandados de busca e apreensão. Um automóvel Toyota, uma motocicleta e armas de fogo foram apreendidos em Caucaia.