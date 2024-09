Suspeito de importunação sexual em ônibus é preso no Centro de Fortaleza

Um homem de 59 anos foi preso nessa quarta-feira (4) por suspeita de importunação sexual contra uma mulher dentro do transporte coletivo, em Fortaleza. A prisão em flagrante foi realizada por uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE), no Centro, momentos após a corporação tomar conhecimento sobre o fato.

Informações da PMCE apontam que o homem foi localizado e conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza e autuado em flagrante por importunação sexual. Ele foi colocado à disposição da Justiça.

O homem não teve a identidade revelada, e mais detalhes sobre o caso também não foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a SSPDS.

Segundo a pasta, qualquer tipo de denúncia desse tipo pode ser direcionada para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS. Além disso, estão disponíveis canais como o site do serviço 181 e o número de WhatsApp (85) 3101-0181.