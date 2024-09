Suspeitos de roubar cerveja, picanha e perfumes em comércio são presos no Montese, em Fortaleza

Dois homens foram presos na tarde dessa terça-feira (3) suspeitos de roubar um estabelecimento comercial, no bairro Montese, em Fortaleza. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu, junto com os suspeitos, 11 garrafas de bebidas alcoólicas, 6kg de picanha e dois frascos de perfume.

Veja também Segurança Polícia investiga morte de criança de um ano e 10 meses em Icó, no Ceará Segurança Quarto suspeito de latrocínio no Cumbuco é preso; amapaense morreu e britânico ficou paraplégico

Segundo a corporação, a população fez a denúncia de que dois homens haviam assaltado um estabelecimento e estavam fugindo a pé, por volta das 11h30. De imediato, os policiais militares saíram em busca dos infratores, que foram alcançados. Os produtos roubados foram recuperados.

Após a prisão, eles foram conduzidos para o 11º Distrito Policial e autuados por roubo.

A PMCE também informou que os suspeitos já possuíam passagens pela Polícia por roubo, receptação e furto.