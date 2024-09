Polícia investiga morte de criança de um ano e 10 meses em Icó, no Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga a morte de um bebê de um ano e 10 meses em Icó, no interior do Ceará. A criança deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade, na última segunda-feira (2), e os médicos acionaram a Polícia após a suspeita de que o paciente havia sofrido abuso sexual.

Um inquérito policial foi instaurado na Delegacia Regional de Icó, responsável por realizar diligências e oitivas para elucidar o caso. A causa da morte, registrada na terça-feira (3), será confirmada após laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), que deve ser divulgado no prazo de 10 dias.

No entanto, o delegado responsável pela investigação adiantou à TV Verdes Mares Cariri que exames preliminares descartaram violência sexual contra a vítima.

Veja também Segurança Marcada data do júri do pai que matou a filha durante velório no Interior do Ceará; réu está preso Segurança Motorista de aplicativo é morto durante assalto enquanto esperava corridas em Fortaleza

Criança teria sofrido queda

Segundo relatório da UPA, ao qual a reportagem teve acesso, o menino foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a unidade hospitalar com quadro de falta de apetite e vômitos há três dias.

O documento revela ainda que, conforme relato da mãe, a criança apresentou os sintomas após sofrer uma queda da própria altura e bater a cabeça. Depois de ser internado e passar por avaliação inicial, o paciente foi considerado em estado grave e teve o óbito confirmado nesta terça-feira (3).