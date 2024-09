Motorista de aplicativo é morto durante assalto enquanto esperava corridas em Fortaleza

Um motorista de aplicativo de 43 anos foi morto durante um assalto no bairro Presidente Vargas, em Fortaleza, na manhã dessa terça-feira (3). De acordo com informações de amigos da família, Carlos Sérgio havia acabado de sair de casa e esperava corridas, quando foi abordado por dois homens que chegaram em uma motocicleta. Um suspeito do crime foi detido.

Conforme os relatos, Carlos entrou em luta corporal com os assaltantes e foi atingido por disparos de arma de fogo. Um dos suspeitos foi baleado pelo comparsa durante a ação criminosa.

O carro teria sido levado, e Carlos foi deixado ferido na rua. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao ferimento.

O indivíduo baleado, de 31 anos, foi levado a uma Unidade Pronto Atendimento (UPA), onde foi localizado por equipe da Polícia Militar. "O homem já conta com antecedentes criminais por roubo e está sob escolta policial. Um inquérito foi registrado na 9ª Delegacia do DHPP, unidade que segue em diligências para elucidar o caso", informou a SSPDS.

O velório de Carlos ocorreu entre a noite dessa terça e a madrugada desta quarta-feira (4).

A SSPDS pede que a população que tenha informações contribua repassando informações para o número 181 ou para o (85) 3101-0181, que é o WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via "e-denúncia", o site do serviço 181.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.