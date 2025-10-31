Diário do Nordeste
Imagem de viaturas da polícia militar estacionadas na rua, com árvores e fios de energia elétrica ao fundo, durante o dia. Veículos como esse foram usados pelos PMs enquanto cometiam os atos criminosos

Segurança

7 PMs investigados por integrar organização criminosa têm pedidos de liberdade negados pela Justiça

O grupo praticava extorsão e fornecia "vantagens" a pessoas ligadas ao crime organizado, segundo denúncia do Ministério Público do Ceará

Paulo Roberto Maciel* 14 de Outubro de 2025
Foto mostra material apreendido com policiais militares investigados por corrupção e extorsão em Fortaleza. Há armas de fogo e munições em cima de uma mesa.

Segurança

PMs entravam em comunidade de Fortaleza apenas para receber propina, diz investigação

A investigação contra o esquema criminoso resultou na denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) contra 16 PMs, que foram presos em julho deste ano

Messias Borges 14 de Outubro de 2025
Foto publicada pelo advogado José Lourinho Coelho Neto quando foi solto em um presídio no Ceará. A imagem mostra ele de joelhos e mãos para cima, em frente ao presídio

Segurança

Advogado acusado de exigir R$ 20 mil para não denunciar estuprador no Ceará é absolvido pelo TJCE

José Lourinho Coelho Neto havia sido condenado a 5 anos e 6 meses de reclusão na Primeira Instância e recorreu ao Tribunal de Justiça do Ceará

Redação 02 de Outubro de 2025
Montagem mostra selfie de Anielly Sousa Silva (à esquerda), presa suspeita de usa rede de fofoca para extorquir pessoas em Minas Gerais, ao lado de print de caixa de mensagem anônimas acusando alguém de traição

País

Jovem é presa suspeita de criar página de fofoca para extorquir pessoas em Minas Gerais

Mulher administrava um perfil no Instagram onde compartilhava difamações e cobrava para apagar conteúdos

Redação 15 de Setembro de 2025
Fotos dos comerciantes Alexandre Roger Lopes Bastos e Francisco Robério Araújo Oliveira, assassinados em locais próximos, no mesmo bairro, em Itapajé, com uma diferença de 8 dias

Segurança

Polícia investiga ligação entre mortes de comerciantes em Itapajé com extorsões do Comando Vermelho

Dois crimes, que vitimaram comerciantes, foram registrados no Município em um intervalo de 8 dias. Uma das vítimas recebeu ordens da organização criminosa para aumentar o pagamento de uma 'mensalidade'

Messias Borges 27 de Agosto de 2025
Foto de uma viatura da Polícia Militar em frente à Controladoria Geral de Disciplina

Segurança

Dois PMs acusados de extorquir traficantes e negociar drogas em Fortaleza são demitidos

Os dois agentes de segurança já foram condenados a uma pena somada de mais de 104 anos de prisão, na Justiça Estadual. Um terceiro PM foi absolvido das acusações

Messias Borges 06 de Agosto de 2025
Foto genérica de viaturas da Polícia Militar do Ceará. É possível ver dois carros da Instituição

Segurança

Cabo da PM era líder de quadrilha que protegia traficantes e dava ordens a superiores no CE, diz MP

16 policiais militares foram presos preventivamente, por integrar o esquema de corrupção e extorsão. A participação de um policial civil na quadrilha é investigada

Messias Borges 04 de Agosto de 2025
Foto de armas de fogo e munições funcionais do Estado do Ceará, que estavam na posse dos policiais militares investigados na Operação Kleptonomos

Segurança

Quadrilha formada por PMs faturou até R$ 300 mil com extorsões a criminosos em Fortaleza

O grupo ainda é ligado ao tráfico de drogas, tráfico de armas, corrupção, entre outros crimes, segundo a investigação do Ministério Público do Ceará

Messias Borges 30 de Julho de 2025
Policial da PRF ao lado de um carro da polícia rodoviária federal durante operação na estrada, com outros policiais ao fundo e céu com nuvens, em cenário de fiscalização de trânsito.

Segurança

Caminhoneiro é preso suspeito de exigir R$ 60 mil via Pix para ex-patrão não ser morto

Caso aconteceu próximo ao município de Jaguaribe, no interior do Ceará, nessa quinta-feira (9)

Redação 11 de Julho de 2025
policial militar arma farda crimes 2017 homicidio fortaleza

Segurança

Queima de arquivo: Justiça manda realizar nova perícia em arma de PM acusado de mortes em Fortaleza

O soldado é réu por duas mortes ocorridas em abril de 2017

Emanoela Campelo de Melo 03 de Julho de 2025
