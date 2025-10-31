O grupo praticava extorsão e fornecia "vantagens" a pessoas ligadas ao crime organizado, segundo denúncia do Ministério Público do Ceará
A investigação contra o esquema criminoso resultou na denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) contra 16 PMs, que foram presos em julho deste ano
José Lourinho Coelho Neto havia sido condenado a 5 anos e 6 meses de reclusão na Primeira Instância e recorreu ao Tribunal de Justiça do Ceará
Mulher administrava um perfil no Instagram onde compartilhava difamações e cobrava para apagar conteúdos
Dois crimes, que vitimaram comerciantes, foram registrados no Município em um intervalo de 8 dias. Uma das vítimas recebeu ordens da organização criminosa para aumentar o pagamento de uma 'mensalidade'
Os dois agentes de segurança já foram condenados a uma pena somada de mais de 104 anos de prisão, na Justiça Estadual. Um terceiro PM foi absolvido das acusações
16 policiais militares foram presos preventivamente, por integrar o esquema de corrupção e extorsão. A participação de um policial civil na quadrilha é investigada
O grupo ainda é ligado ao tráfico de drogas, tráfico de armas, corrupção, entre outros crimes, segundo a investigação do Ministério Público do Ceará
Caso aconteceu próximo ao município de Jaguaribe, no interior do Ceará, nessa quinta-feira (9)
O soldado é réu por duas mortes ocorridas em abril de 2017