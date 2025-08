Dois PMs acusados de extorquir traficantes e negociar drogas em Fortaleza são demitidos

Dois policiais militares foram demitidos pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD) por integrarem uma organização criminosa dentro da Polícia Militar do Ceará (PMCE), ligada a extorsões e tráfico de drogas. Os dois agentes de segurança já foram condenados a uma pena somada de mais de 104 anos de prisão, na Justiça Estadual.

A CGD publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE) da última segunda-feira (4), que decidiu punir o sargento Jeovane Moreira Araújo e o soldado Cleverton Andrade dos Santos com a sanção de demissão. Já o sargento Emerson Moura de Brito foi absolvido. A decisão cabe recurso, em um prazo de 10 dias, a contar a partir da intimação dos agentes.

Segundo a CGD, "restou plenamente demonstrada a prática de transgressão disciplinar de natureza grave pelo ex-militar SGT Jeovane Moreira Araújo e pelo SD PM Cleverton Andrade dos Santos. Contudo, no tocante ao militar SGT PM Emerson Moura de Brito, restou evidenciado que o conjunto probatório demonstra-se frágil e insuficiente para sustentar a aplicação de uma reprimenda disciplinar ao referido militar".

As defesas dos dois policiais militares foram procuradas para comentar a decisão da CGD e a condenação na Justiça, mas não se manifestaram até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

Veja também Segurança Cabo da PM era líder de quadrilha que protegia traficantes e dava ordens a superiores no CE, diz MP Segurança PMs presos em operação atiraram em traficantes que recusaram pagar propina em Fortaleza

Condenação à prisão

A decisão da Controladoria Geral de Disciplina de demitir os dois PMs se baseou no "Fato criminoso nº 2" da denúncia do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público do Ceará (MPCE), contra uma organização criminosa formada por 10 policiais militares.

Conforme a denúncia do MPCE, os policiais Cleverton Andrade e Emerson Moura atuaram "na captação e fornecimento de substâncias ilícitas ao grupo, droga esta que foi negociada junto a traficantes pertencentes a organização chefiada por Jeovane".

Em um áudio interceptado por decisão judicial, o sargento Jeovane Araújo perguntou ao soldado Cleverton, às 10h07 do dia 9 de junho de 2016, "vocês pegaram alguma coisa aí? Tem alguma coisa?". Cleverton confirmou e disse "a gente conversa".

Oito minutos depois, Jeovane disse para Cleverton "vem um aqui, entra aqui no meu carro, nessa Strada vermelha". Segundo o MPCE, o sargento ligou para um traficante e ofereceu "dois e meio da amarela" (referindo-se a 2,5 kg de crack).

Às 10h27 daquele dia, "Jeovane manda Cleverton correr atrás desse 'B.O' e pergunta 'se não dá para desenrolar isso com mais tempo'. Cleverton responde que o 'cara' só libera meio-dia. Jeovane então diz: 'pois vê isso aí, que eu tô só esperando pra levar lá no Chico, lá pra ele ver, aí, se aprovar, tchau, dá certo", narrou a denúncia do Ministério Público. Por fim, Cleverton Andrade conseguiu a droga, mas o traficante recusou, devido a má qualidade.

Jeovane Moreira Araújo acabou condenado pela Vara da Auditoria Militar a 88 anos e 4 meses de prisão, por extorsão, tráfico de drogas, corrupção passiva, associação para o tráfico, tráfico de armas, integrar organização criminosa e tentativa de roubo.

Já Cleverton Andrade dos Santos foi sentenciado a 16 anos e 6 meses de prisão, por tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção passiva e integrar organização criminosa. Emerson Moura de Brito foi absolvido de todas as acusações, na sentença proferida no dia 28 de novembro do ano passado.