Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Policial civil é demitido por extorsão cometida em delegacia de Fortaleza

A defesa do oficial investigador de Polícia irá recorrer da decisão assinada pelo governador Elmano de Freitas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
A foto mostra um policial civil fardado, de costas, em primeiro plano. Ao fundo, é possível ver viaturas da Polícia Civil do Ceará.
Legenda: O policial civil chegou a ser afastado das funções, em outubro de 2024.
Foto: Divulgação/ SSPDS.

Um policial civil do Ceará foi demitido, pelo governador Elmano de Freitas, por cometer uma extorsão numa delegacia, em Fortaleza. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) da última sexta-feira (7).

O governador acatou o Relatório Final elaborado pela Comissão Processante, da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD), para aplicar a sanção de demissão contra o oficial investigador de Polícia Kelliton Magalhães Pinheiro.

Conforme a publicação do DOE, a demissão de Kelliton Pinheiro se deu "em razão de suposta prática de extorsão", ocorrida no dia 12 de dezembro de 2023, no interior do 13º Distrito Policial (13º DP), localizado na Cidade dos Funcionários, em Fortaleza.

A defesa do policial civil, representada pelo advogado Paulo Pimentel, afirmou que "não se conforma com a decisão administrativa proferida pelo governador do Estado e irá ingressar com um recurso administrativo, dentro do prazo legal".

Veja também

teaser image
Segurança

Quem são os PMs investigados por crimes como ameaça e homicídio no Ceará

teaser image
Segurança

Policiais militares são absolvidos após acusação de torturar alunos em escola

Investigação criminal contra policial

O Diário Oficial do Estado cita ainda que o policial civil chegou a ser afastado das funções e foi indiciado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), o que resultou em processo criminal.

O afastamento preventivo do servidor público também foi publicado no DOE, na edição de 18 de outubro de 2024. 

Na ocasião, a CGD publicou que, "conforme comunicação feita pela Delegacia de Assuntos Internos, foram feitas várias diligências indicando a existência de fortes indícios de autoria e materialidade da prática do mencionado delito por parte do Inspetor de Polícia Civil Kelliton Magalhães Pinheiro".

A reportagem solicitou informações ao Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) sobre a situação da ação penal. Por nota, o TJ respondeu que "na consulta pública dos sistemas processuais utilizados pelo TJCE, não há registro de processo em tramitação" contra o policial. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
A foto mostra um policial civil fardado, de costas, em primeiro plano. Ao fundo, é possível ver viaturas da Polícia Civil do Ceará.
Segurança

Policial civil é demitido por extorsão cometida em delegacia de Fortaleza

A defesa do oficial investigador de Polícia irá recorrer da decisão assinada pelo governador Elmano de Freitas.

Redação
Há 9 minutos
Foto de viaturas da PCCE.
Segurança

Mulher é presa suspeita de tentar envenenar três homens em cidade do Ceará

As vítimas teriam bebido suco com veneno, conforme investigação policial.

Redação
Há 24 minutos
Homem é preso por ameaçar pessoas com abridor de coco na Praia de Iracema
Segurança

Homem é preso por ameaçar pessoas com abridor de coco na Praia de Iracema

Suspeito chegou a danificar viatura ao ser detido.

Redação
10 de Novembro de 2025
Caminhão tombado em trecho da rodovia BR 222.
Segurança

Três pessoas morrem em rodovia no Ceará em menos de 24h

Os casos aconteceram em diferentes trechos da BR-222, entre os municípios de Itapajé e Tianguá.

Redação
10 de Novembro de 2025
foto de prova do Enem e aparelhos celulares apreendidos de candidato que fraudou o Enem em Juazeiro do Norte, no Ceará.
Segurança

Candidato é preso por fraude no Enem 2025, em Juazeiro do Norte

Homem poderá responder pelos crimes de fraude em certame público e tentativa de estelionato.

Raísa Azevedo
10 de Novembro de 2025
foto da vigilia da chacina do curio em frente ao forum clovis bevilaqua em fortaleza.
Segurança

‘Nossos filhos vivem em nós’: Chacina do Curió completa 10 anos e massacres em periferias continuam

Emanoela Campelo de Melo e Messias Borges
10 de Novembro de 2025
Imagem mostra um veículo do modelo Hilux na cor branca que foi apreendido pela Polícia Civil do Estado do Ceará.
Segurança

Hilux blindada de chefe do CV em Fortaleza vai a leilão; saiba valor

O veículo foi apreendido em uma investigação de homicídio ocorrido em 2020.

Sofia Leite*
09 de Novembro de 2025
Homens usam revólver e atiram pra cima. Fogos de artifícios também são vistos.
Segurança

Facção promove ‘carreata do crime’ para anunciar fim de conflito: 'Paz reinará se Deus quiser'

O caso ocorreu na madrugada deste sábado (8), em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

Lucas Monteiro
08 de Novembro de 2025
Foto de uma viatura da Polícia Militar do Ceará à noite. O veículo é branco e preto com adesivos do Governo do Ceará e é iluminado indiretamente por luz vermelha do intermitente. Ao fundo, há policiais com fardamento verde escuro.
Segurança

Homens são presos suspeitos de tentativa de homicídios em Caucaia

Dupla estava em carro que teria sido utilizado em atentado.

Redação
08 de Novembro de 2025
Policial fardado de costas.
Segurança

Dois homens são mortos a tiros no interior do Ceará

Crime foi registrado na noite de sexta-feira (7) no Município do Crato, no cariri cearense.

Redação
08 de Novembro de 2025
trecho de uma camera de seguranca mostrando o momento no qual a vitima e abordada e morta em um mercantil em fortaleza.
Segurança

Justiça manda tirar tornozeleira de acusado de matar comerciante em Fortaleza

A acusação diz que o crime aconteceu a mando de um libanês.

Emanoela Campelo de Melo
08 de Novembro de 2025
Foto do incêndio na vegetação das proximidades do Hospital Universitário do Ceará.
Segurança

Incêndio atinge vegetação nas proximidades do Hospital Universitário do Ceará

Até às 20 horas, a ocorrência permanecia em andamento.

Bergson Araujo Costa
07 de Novembro de 2025
Uma viatura preta e escura da Polícia Civil do estado do Ceará, Brasil, com letras brancas, estacionada ao ar livre. O veículo é um SUV grande. Na lateral do carro, estão escritos os dizeres
Segurança

Três pessoas são encontradas mortas por disparos de arma no Canindezinho

Investigações iniciais estão sob responsabilidade da 9ª DHPP.

Redação
07 de Novembro de 2025
Imagem mostra viatura da Polícia Militar.
Segurança

Policiais militares são absolvidos após acusação de torturar alunos em escola

Caso aconteceu em 2012 após uma funcionária apontar estudantes como os responsáveis pelo sumiço de um celular.

Sofia Leite*
07 de Novembro de 2025
Uma montagem, do lado esquerdo, a arma e o celular aprendidos no momento da abordagem. Do lado direito o suspeito está sendo conduzido até a Delegacia.
Segurança

Homem que extorquia comerciantes é preso em Sobral

O suspeito cobrava R$ 700 de vendedores do Mercado Público da Cidade.

Redação
07 de Novembro de 2025
viatura da policia militar em frente a cgd, em fortaleza.
Segurança

Quem são os PMs investigados por crimes como ameaça e homicídio no Ceará

A CGD instaurou sindicâncias administrativas contra os agentes.

Emanoela Campelo de Melo
07 de Novembro de 2025
foto do casal: policial militar e a esposa dele, acusada de matar o marido a tiros.
Segurança

Justiça marca júri de mulher acusada de matar esposo PM em Fortaleza

A denunciada diz que o disparo foi acidental.

Emanoela Campelo de Melo
07 de Novembro de 2025
Armas de foto apreendidas.
Segurança

Faccionado investigado por expulsar famílias de casa no CE é preso em flagrante

30 casas em Pacatuba foram abandonadas por ordem de facção.

Redação
06 de Novembro de 2025
A imagem mostra a frente do prédio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, em Fortaleza. Há uma viatura da Polícia Civil na frente, de cor preta, outros carros ao fundo e pessoas transitando.
Segurança

Corpo de homem é encontrado esquartejado em Fortaleza

O cadáver do homem de 47 anos estava dentro de uma sacola de lixo.

Redação
06 de Novembro de 2025
foto de homem colocando bebida alcoólica em copo.
Segurança

Laudo descarta metanol e confirma cocaína em bebida que matou dois homens no CE

Um casal foi preso e autuado por homicídio qualificado.

Raísa Azevedo
06 de Novembro de 2025