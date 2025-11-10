Policial civil é demitido por extorsão cometida em delegacia de Fortaleza

Um policial civil do Ceará foi demitido, pelo governador Elmano de Freitas, por cometer uma extorsão numa delegacia, em Fortaleza. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) da última sexta-feira (7).

O governador acatou o Relatório Final elaborado pela Comissão Processante, da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD), para aplicar a sanção de demissão contra o oficial investigador de Polícia Kelliton Magalhães Pinheiro.

Conforme a publicação do DOE, a demissão de Kelliton Pinheiro se deu "em razão de suposta prática de extorsão", ocorrida no dia 12 de dezembro de 2023, no interior do 13º Distrito Policial (13º DP), localizado na Cidade dos Funcionários, em Fortaleza.

A defesa do policial civil, representada pelo advogado Paulo Pimentel, afirmou que "não se conforma com a decisão administrativa proferida pelo governador do Estado e irá ingressar com um recurso administrativo, dentro do prazo legal".

Veja também Segurança Quem são os PMs investigados por crimes como ameaça e homicídio no Ceará Segurança Policiais militares são absolvidos após acusação de torturar alunos em escola

Investigação criminal contra policial

O Diário Oficial do Estado cita ainda que o policial civil chegou a ser afastado das funções e foi indiciado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), o que resultou em processo criminal.

O afastamento preventivo do servidor público também foi publicado no DOE, na edição de 18 de outubro de 2024.

Na ocasião, a CGD publicou que, "conforme comunicação feita pela Delegacia de Assuntos Internos, foram feitas várias diligências indicando a existência de fortes indícios de autoria e materialidade da prática do mencionado delito por parte do Inspetor de Polícia Civil Kelliton Magalhães Pinheiro".

A reportagem solicitou informações ao Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) sobre a situação da ação penal. Por nota, o TJ respondeu que "na consulta pública dos sistemas processuais utilizados pelo TJCE, não há registro de processo em tramitação" contra o policial.