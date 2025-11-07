Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quem são os PMs investigados por crimes como ameaça e homicídio no Ceará

A CGD instaurou sindicâncias administrativas contra os agentes.

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
Segurança
viatura da policia militar em frente a cgd, em fortaleza.
Legenda: Os agentes são investigados por crimes diversos.
Foto: Fabiane de Paula.

Onze policiais militares passaram a ser investigados no âmbito administrativo pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD).

Conforme portarias publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa terça-feira (4), os agentes são investigados por crimes diversos, como agressões, ameaças e descumprimento de medida protetiva.

Há ainda um caso de dois PMs que devem ir a júri popular, no próximo mês de dezembro, na Justiça do Ceará, por um crime de homicídio ocorrido há 10 anos, em Fortaleza.

VÍTIMA MORTA EM MATAGAL

De acordo com a acusação, o sargento Haniel Oliveira de Brito e o cabo José Wilson Bernardo Câmara Filho foram responsáveis por uma execução no dia 31 de janeiro de 2015, no Bairro Jardim Jatobá, em Fortaleza.

Veja também

teaser image
Segurança

Laudo descarta metanol e confirma cocaína em bebida que matou dois homens no CE

teaser image
Segurança

Jovem foi morta no CE após ser confundida com integrante de facção

A dupla estava em serviço na viatura quando abordou a vítima. Os dois policiais teriam agredido o homem e depois o levado até um matagal, "onde teriam efetuado disparos de arma de fogo que resultaram em seu óbito".

Os policiais foram pronunciados pela morte de John Cleiton Teixeira e o caso deve ir a julgamento após 10 anos.

Os acusados recorreram da sentença de pronúncia, que foi mantida. Primeiro, o júri estava marcado para acontecer no dia 29 de outubro deste ano, mas foi remarcado para o próximo dia 15 de dezembro, no 1º salão do Júri, do Fórum Clóvis Beviláqua, a partir das 8h30.

A CGD instaurou conselho de disciplina contra os acusados "com o fim de apurar as condutas transgressivas que lhe são atribuídas, bem como, a incapacidade destes para permanecerem nos quadros da Corporação Militar a qual pertence".

A reportagem não localizou as defesas dos denunciados.

VEJA OUTROS CASOS:

A Controladoria instaurou processos contra outros policiais militares suspeitos de crimes diversos:

O subtenente Raimundo Romualdo da Silva e o sargento Manoel Henrique Maciel Alves são investigados por atropelar um jovem que transitava pela rua do bairro Montese.

O caso foi registrado dia 15 de janeiro de 2024 e, segundo a CGD, "enquadra-se como transgressão disciplinar".

Outras ocorrências estão relacionadas a crimes supostamente cometidos no âmbito da violência doméstica, como um tenente suspeito de injuriar e ameaçar a própria esposa, em Caucaia; outro tenente suspeito pelo mesmo crime contra uma mulher, em Aracati; e um terceiro tenente "acusado de invadir a residência e descumprir medida protetiva" de uma mulher em Aquiraz.

Os nomes dos PMs envolvidos em casos de violência doméstica são preservados para que as vítimas não sejam identificadas

Também são investigados o tenente Roberto Cézar Pereira Guedes e os subtenentes Francisco de Assis Pereira Filho e Francisco Frota de Sousa, acusados de agredir e ameaçar um homem, na cidade de Itaitinga, em 2021.

Mais uma das sindicâncias administrativas instauradas foi em desfavor do soldado Raphael Vasconcelos Paulino. 

Segundo a Controladoria, o praça "é acusado de transportar uma mala com substâncias análogas a anabolizantes no bagageiro do ônibus de transporte coletivo, quando foi abordado pelo Batalhão de Polícia de Fronteira do Estado do Paraná-BPFRONT/PMPR, e o material foi apreendido", em abril deste ano, no Paraná.

Nenhuma das defesas dos investigados foi localizada pela reportagem. Este espaço segue em aberto para possíveis manifestações futuras.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
viatura da policia militar em frente a cgd, em fortaleza.
Segurança

Quem são os PMs investigados por crimes como ameaça e homicídio no Ceará

A CGD instaurou sindicâncias administrativas contra os agentes.

Emanoela Campelo de Melo
Há 17 minutos
foto do casal: policial militar e a esposa dele, acusada de matar o marido a tiros.
Segurança

Justiça marca júri de mulher acusada de matar esposo PM em Fortaleza

A denunciada diz que o disparo foi acidental.

Emanoela Campelo de Melo
Há 1 hora
Armas de foto apreendidas.
Segurança

Faccionado investigado por expulsar famílias de casa no CE é preso em flagrante

30 casas em Pacatuba foram abandonadas por ordem de facção.

Redação
06 de Novembro de 2025
A imagem mostra a frente do prédio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, em Fortaleza. Há uma viatura da Polícia Civil na frente, de cor preta, outros carros ao fundo e pessoas transitando.
Segurança

Corpo de homem é encontrado esquartejado em Fortaleza

O cadáver do homem de 47 anos estava dentro de uma sacola de lixo.

Redação
06 de Novembro de 2025
foto de homem colocando bebida alcoólica em copo.
Segurança

Laudo descarta metanol e confirma cocaína em bebida que matou dois homens no CE

Um casal foi preso e autuado por homicídio qualificado.

Raísa Azevedo
06 de Novembro de 2025
A imagem mostra Nara Kércia de Sousa, uma jovem morta aos 20 anos no Ceará. Ela era uma mulher branca, com cabelo escuro, e aparecia sorrindo na fotografia.
Segurança

Jovem foi morta no CE após ser confundida com integrante de facção

O namorado da vítima também foi baleado, após o casal ser perseguido por um homem em uma motocicleta.

Redação
06 de Novembro de 2025
Imagem de silhueta de um corpo desenhada no chão.
Segurança

Polícia cearense matou 189 pessoas em 2024; 79,3% eram negras, aponta relatório

Pesquisa nacional aponta que o número de óbitos em intervenções policiais é o maior desde 2019.

Bergson Araujo Costa
06 de Novembro de 2025
imagem da camera de seguranca do bar onde aconteceu a discussao entre o guarda e o motorista.
Segurança

Vídeo: Guarda municipal é investigado por morte de motorista em Iguatu

O homicídio aconteceu após os amigos discutirem.

Emanoela Campelo de Melo
06 de Novembro de 2025
policiais militares atendendo ocorrência em fortaleza.
Segurança

Saiba em quais cidades mais pessoas foram mortas em ações da Polícia no Ceará

O Estado teve aumento de 28,6% nesses casos em 2024.

Emanoela Campelo de Melo
06 de Novembro de 2025
As imagens mostram stories de um criminoso cearense escondido no Rio de Janeiro, com armas de fogo e pichação da facção Comando Vermelho.
Segurança

Chefe do CV escondido no RJ é acusado de ordenar mortes e expulsões em Sobral

O cearense também teria ordenado a invasão de criminosos a uma cidade, no Interior do Estado.

Redação
06 de Novembro de 2025
Idoso é ouvido por fiscais do trabalho em barraco de lona em Juazeiro do Norte.
Segurança

Idoso que trocava abrigo de lona por trabalho em pedreira é resgatado no CE

O homem extraía pedras manualmente há três anos e as transformava em paralelepípedos.

Luana Severo
05 de Novembro de 2025
Imagem com dois policias removendo a barricada de rua na comunidade Colônia, em Fortaleza.
Segurança

PM destrói barricada de concreto construída por criminosos em Fortaleza

Ação ocorreu na Rua Francisco Calaça, na comunidade da Colônia.

Redação
05 de Novembro de 2025
Frasco de metanol.
Segurança

Duas mortes após consumo de álcool no CE são investigadas como envenenamento por metanol

Mortes foram registradas no bairro Pici, em Fortaleza.

Bergson Araujo Costa
05 de Novembro de 2025
Coletiva de imprensa com o secretário estadual da Segurança, Roberto Sá, e outros gestores da pasta.
Segurança

36 membros de facções são presos por expulsar moradores no Ceará

O balanço foi anunciado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Emanoela Campelo de Melo e Luana Severo
05 de Novembro de 2025
Arma e munições encontradas em bagagem de dupla que saía do RJ ao Ceará e foi presa pela PRF.
Segurança

Dupla é presa com arma e munições do CV rumo ao Ceará

Homens foram detidos pela PRF tentando deixar o Rio de Janeiro em ônibus fretado.

Redação
05 de Novembro de 2025
Momento em que homem foi morto a tiros em via pública de Maranguape.
Segurança

Homem é morto no meio da rua, em Maranguape; dupla suspeita é detida

Vítima, um homem de 27 anos, tinha antecedentes por tráfico e roubo.

Redação
05 de Novembro de 2025
A foto mostra pichações da facção criminosa Comando Vermelho em um muro branco, em Fortaleza.
Segurança

Ceará registra uma ocorrência de expulsão de moradores por facção a cada 3 dias

Fortaleza teve 143 registros, em 1 ano e 9 meses, segundo o relatório da Polícia Civil.

Redação
05 de Novembro de 2025
lutador e motorista de aplicativo edilson florencio preso acusado de estupro.
Segurança

Lutador de MMA condenado por estupro tem pena aumentada e deve voltar à prisão

O caso teve repercussão nacional com falas da vítima.

Emanoela Campelo de Melo
04 de Novembro de 2025
viatura da policia militar do ceara. policiais militares prenderam tres suspeitos.
Segurança

Facção TCP ameaça vendedores e busca monopólio de jogos em Maracanaú

Três suspeitos foram presos e um já foi solto em audiência de custódia.

Emanoela Campelo de Melo
04 de Novembro de 2025
A foto mostra policiais armados, em cima e dentro de uma viatura policial, em uma megaoperação no Rio de Janeiro. O carro trafega pelas ruas de uma comunidade.
Segurança

Uma semana depois: o que se sabe sobre cearenses alvos de megaoperação no RJ

Segundo a Polícia, cearenses estavam no Rio de Janeiro sob proteção da facção carioca Comando Vermelho.

Messias Borges
04 de Novembro de 2025