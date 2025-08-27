Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Polícia investiga ligação entre mortes de comerciantes em Itapajé com extorsões do Comando Vermelho

Dois crimes, que vitimaram comerciantes, foram registrados no Município em um intervalo de 8 dias. Uma das vítimas recebeu ordens da organização criminosa para aumentar o pagamento de uma 'mensalidade'

Escrito por
Messias Borges messias.borges@svm.com.br
Segurança
Fotos dos comerciantes Alexandre Roger Lopes Bastos e Francisco Robério Araújo Oliveira, assassinados em locais próximos, no mesmo bairro, em Itapajé, com uma diferença de 8 dias
Legenda: Os comerciantes Alexandre Roger Lopes Bastos e Francisco Robério Araújo Oliveira foram assassinados em locais próximos, no mesmo bairro, com uma diferença de 8 dias
Foto: Reprodução/ Redes sociais

Os assassinatos de dois comerciantes em Itapajé, no Interior do Ceará, em um intervalo de 8 dias, acenderam um alerta às autoridades sobre a atuação do crime organizado no Município. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga se os dois crimes têm relação e se foram motivados por extorsões feitas pela facção carioca Comando Vermelho (CV).

O comerciante Francisco Robério Araújo Oliveira, de 54 anos, foi morto a tiros na Rua Francisco José de Oliveira, bairro Santa Rita, na tarde da última segunda-feira (25). O crime aconteceu próximo a um mercadinho, que é de propriedade da vítima.

Robério Oliveira era ex-presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Itapajé. Em nota, a Instituição lamentou a morte do comerciante e se solidarizou com familiares e amigos da vítima. "Itapajé se despede de um homem íntegro, visionário e profundamente comprometido com sua comunidade", destacou.

Segundo a CDL Itapajé, "Robério foi uma liderança marcante no comércio local, tendo atuado com dedicação, ética e espírito colaborativo à frente da CDL. Seu compromisso com o fortalecimento da classe lojista e com o desenvolvimento econômico de Itapajé deixou um legado que inspira e será eternamente lembrado".

Confira a publicação:

O homicídio aconteceu a poucos metros de distância do local onde outro comerciante foi assassinado, no último dia 17 de agosto. Alexandre Roger Lopes Bastos, 23, foi baleado dentro da churrascaria a qual era proprietário, na Rua Bento Ávila, também no bairro Santa Rita. Ele foi levado ao Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, mas não resistiu aos ferimentos.

As investigações sobre a morte de Alexandre Roger levaram à prisão de Lucas Mateus Moreira dos Santos, 19, na última sexta-feira (22). O suspeito foi identificado por testemunhas como o autor dos disparos que atingiram o comerciante, e imagens de câmeras de segurança comprovaram a autoria para a Polícia Civil.

A reportagem apurou, com fontes da PCCE, que a Instituição investiga os dois crimes de homicídio e a possível relação entre eles - já que as vítimas tinham a mesma profissão e foram assassinadas com um intervalo de 8 dias, no mesmo bairro. A suspeita de que os crimes foram causados por um descumprimento ao pagamento de uma mensalidade para a facção Comando Vermelho também é investigada.

Veja também

teaser image
Segurança

Duplos homicídios: casal é executado em Amontada e irmãos são assassinados em Limoeiro do Norte

teaser image
Segurança

Donos de supermercados no CE estão entre 26 alvos da Polícia por suspeita de lavagem de dinheiro para o CV

Extorsão cometida por facção

A apuração do assassinato de Alexandre Roger Lopes Bastos aponta para a motivação do crime ligada à extorsão que o comerciante sofria da facção criminosa carioca Comando Vermelho.

R$ 1 mil
teria sido cobrado pela facção Comando Vermelho ao empresário como uma 'mensalidade', conforme documentos obtidos pelo Sistema Verdes Mares. A vítima teria transferido apenas R$ 400, valor que era exigido anteriormente pela organização criminosa. A medida foi entendida como um 'descumprimento da ordem'.

O novo valor e a intensificação das ameaças da facção a empresários e comerciantes, em Itapajé, teriam se iniciado desde que um chefe do Comando Vermelho na região rompeu uma tornozeleira eletrônica. Misael Negreiro Pinto, conhecido como 'Bel', é procurado pela Polícia.

Ao ser interrogado na Delegacia Municipal de Itapajé, Lucas Mateus confessou que atirou contra Alexandre Roger e que arremessou a arma utilizada no crime em um rio.

Foto mostra dois policiais civis realizando a prisão de um suspeito, que veste a camisa do time de futebol Flamengo, em Itapajé, no Interior do Ceará
Legenda: O suspeito de cometer o homicídio contra o empresário foi preso pela Polícia Civil ao chegar em casa, em uma motocicleta, na última sexta-feira (22)
Foto: Reprodução

Porém, Lucas negou que integra uma facção criminosa e se manteve em silêncio sobre os questionamentos quanto ao mandante do crime e ao valor que ele teria recebido para matar o empresário.

O suspeito foi autuado pela Polícia Civil pelos crimes de homicídio qualificado e por integrar organização criminosa. O delegado pediu à Justiça Estadual pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e pela autorização para extrair os dados do celular do suspeito preso.

INVESTIGAÇÃO

Por nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse que nessa terça-feira (26) a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) conduziu para uma unidade policial cinco pessoas, durante uma ofensiva na cidade de Itapajé - Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17) do estado, "com a finalidade de combater a atuação de um grupo criminoso no município. Os trabalhos estão em andamento".

"Auxiliando os trabalhos, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) reforçou o policiamento ostensivo na região, com equipes do Policiamento Ostensivo Geral (POG), Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi), Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio). As ações são realizadas com auxílio de viaturas, motocicletas e policiamento a pé. As diligências e investigações ainda são subsidiadas por informações da Coordenadoria de Inteligência (Coin/SSPDS)"
SSPDS
.

O delegado Marcos Aurélio, diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte da PCCE, destaca que espera "dar uma sensação de tranquilidade à sociedade, aos moradores de Itapajé" e diz que espera em breve "prestar contas com a sociedade com o elemento preso", se referindo ao responsável pelo segundo assassinato.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
dhpp morte feminicidio vitima paulada corpo queimado investigacao
Segurança

Agricultor é condenado por matar ex-namorada a pauladas e queimar corpo da vítima no Ceará

O corpo foi enterrado no quintal da casa do acusado, preso dias após o assassinato

Emanoela Campelo de Melo
Há 30 minutos
Fotos dos comerciantes Alexandre Roger Lopes Bastos e Francisco Robério Araújo Oliveira, assassinados em locais próximos, no mesmo bairro, em Itapajé, com uma diferença de 8 dias
Segurança

Polícia investiga ligação entre mortes de comerciantes em Itapajé com extorsões do Comando Vermelho

Dois crimes, que vitimaram comerciantes, foram registrados no Município em um intervalo de 8 dias. Uma das vítimas recebeu ordens da organização criminosa para aumentar o pagamento de uma 'mensalidade'

Messias Borges
Há 1 hora
juri curio chacina messejana mortos julgamento tjce forum clovis bevilaqua
Segurança

Terceiro dia do 4º júri da Chacina do Curió segue com depoimentos de testemunhas de defesa

As duas primeiras testemunhas convocadas pela defesa dos 7 PMs réus eram lotadas na Ciops na época da chacina

Redação
Há 2 horas
Foto de adolescente que levou golpe de chave de fenda de namorado
Segurança

Adolescente grávida é agredida com chave de fenda por namorado em Quixeramobim, no Ceará

A jovem foi atingida com golpes no último domingo e segue internada nesta terça-feira (26)

Redação
26 de Agosto de 2025
Banners e faixas de protesto contra a violência e a injustiça, exibidas em uma grade de ferro na rua, com árvores ao fundo e um prédio ao fundo em uma manhã ensolarada
Segurança

Quarto júri da Chacina do Curió: segundo dia é marcado por depoimento de testemunhas de defesa

Os réus acompanharam a sessão em uma sala reservada, por videoconferência, a pedido da defesa

Messias Borges e Paulo Roberto Maciel*
26 de Agosto de 2025
Foto de fachada da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará, em Fortaleza. É um prédio verde e há carros e motos estacionados em volta do edifício
Segurança

CGD mantém decisão que demitiu policial militar acusado de participar de assalto em Fortaleza

O ex-PM é acusado de participar de um assalto, no Bairro de Fátima, em Fortaleza, no ano de 2022

Redação
26 de Agosto de 2025
Foto de dentro do Júri da Chacina do Curió
Segurança

Saiba como foi o primeiro dia do 4º júri da Chacina do Curió e o que deve ocorrer nesta terça (26)

Seis testemunhas da defesa dos PMs réus devem ser ouvidas, e os réus foram convocados a comparecerem ao plenário de julgamento

Matheus Facundo e Emanoela Campelo de Melo
26 de Agosto de 2025
Imagem do homem sobre a moto
Segurança

Homem é flagrado praticando suposto ato obsceno enquanto pilotava moto em Juazeiro do Norte

A SSPDS informou ao Diário do Nordeste que a Polícia Civil apura uma denúncia de atentado violento ao pudor

Redação
25 de Agosto de 2025
Foto do Júri da Chacina do Curió
Segurança

4º júri da Chacina do Curió: sobreviventes contam terror vivido na noite e na madrugada da matança

Quarto julgamento do caso tem sete PMs no banco dos réus, chamados de "Núcleo da Omissão", por estarem de serviço, não socorrerem as vítimas e nem atuarem para impedir as mortes

Matheus Facundo e Emanoela Campelo de Melo
25 de Agosto de 2025
Homem foi filmado atirando em pássaro
Segurança

Homem é filmado matando pássaro com arma de pressão, e polícia do Ceará investiga caso

Animal aparece em vídeo em cima de poste

João Lima Neto
25 de Agosto de 2025
Polícia Civil realizando investigação ao ar livre com equipe de policiais em ação, concentrados e com veículo de escritório ao fondo, em atividade policial.
Segurança

Homem é morto a pauladas por vizinho em Poranga, no Interior do Ceará

Até a manhã desta segunda-feira (25), a Polícia não conseguiu localizar o suspeito

Redação
25 de Agosto de 2025
Familiares das vítimas da chacina do Curió
Segurança

Mães e parentes das vítimas da Chacina do Curió esperam que 'Justiça não falhe' em 4º júri do caso

O 4º julgamento, dessa vez de um núcleo composto por sete policiais militares que estavam de serviço em viaturas no dia da Chacina começou nesta segunda-feira (25). Defesa afirma que não provas que aponte omissão dos agentes

Renato Bezerra e Messias Borges
25 de Agosto de 2025
Imagem mostra pessoas acompanhando um julgamento da Chacina do Curió, no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza
Segurança

Julgamento de sete PMs por Chacina do Curió começa nesta segunda-feira (25); relembre outros júris

Outros 20 policiais militares já foram julgados, em três júris ocorridos em 2023. Um quinto julgamento, de três agentes, está marcado para setembro de 2025

Messias Borges
25 de Agosto de 2025
Foto mostra um policial penal e detentos classificados para trabalhar, em um presídio cearense
Segurança

Lotação, estrutura e tortura: Estado traça 93 medidas para acabar com problemas dos presídios no CE

O Governo e o Tribunal de Justiça também pretendem rever a política de combate a drogas e enfrentar o racismo no Sistema Penitenciário. Plano Pena Justa tem 228 páginas, quatro eixos e 41 ações mitigadoras dos problemas

Messias Borges
24 de Agosto de 2025
Foto mostra dois policiais civis realizando a prisão de um suspeito, que veste a camisa do time de futebol Flamengo, em Itapajé, no Interior do Ceará
Segurança

Homem é preso por matar empresário que não pagou valor exigido pela facção Comando Vermelho no CE

A vítima teria transferido apenas R$ 400 para os criminosos, que passaram a cobrar uma mensalidade de R$ 1 mil para atuar na região

Messias Borges
24 de Agosto de 2025
Foto de viaturas da Polícia Militar do Ceará paradas, em uma região com árvores
Segurança

Duplos homicídios: casal é executado em Amontada e irmãos são assassinados em Limoeiro do Norte

Três das quatro vítimas tinham menos de 18 anos de idade. Ninguém foi preso pelos crimes, até a publicação desta matéria

Messias Borges
24 de Agosto de 2025
Imagem do momento em que trio bate caminhão furtado
Segurança

Trio bate caminhão furtado ao ser perseguido pela PM em Fortaleza; veja vídeo

Foram detidos dois homens, de 27 e 18 anos, e apreendido um adolescente, de 16 anos

Redação
23 de Agosto de 2025
Dinheiro falso apreendido em Caucaia pela Polícia Rodoviária
Segurança

Homem é preso com mais de R$ 18 mil em notas falsas na CE-085, em Caucaia

Suspeito levava o dinheiro escondido próximo ao câmbio de uma caminhonete que ele dirigia

Redação
23 de Agosto de 2025
Pacotes roxos de maconha empilhados com castanhas espalhadas no chão e placas da Polícia Militar e BPRE acima.
Segurança

PM apreende 100 kg de maconha escondidos em pacotes de castanha de caju no Interior do CE

Suspeitos usaram a estratégia para tentar despistar os policiais, mas acabaram presos em flagrante

Redação
23 de Agosto de 2025
Foram absolvidos: o ex-policial militar Lúcio Antônio de Castro Gomes; o cabo PM José Eudásio Nascimento de Sousa; e o também cabo PM Raimundo Nonato Soares Pereira
Segurança

Dois PMs e um ex-PM são absolvidos da acusação de matar comerciante em Maracanaú há mais de 18 anos

Os réus eram apontados como integrantes de um grupo de extermínio, que teria cometido o homicídio a mando do irmão da vítima

Messias Borges
23 de Agosto de 2025