Polícia investiga ligação entre mortes de comerciantes em Itapajé com extorsões do Comando Vermelho

Os assassinatos de dois comerciantes em Itapajé, no Interior do Ceará, em um intervalo de 8 dias, acenderam um alerta às autoridades sobre a atuação do crime organizado no Município. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga se os dois crimes têm relação e se foram motivados por extorsões feitas pela facção carioca Comando Vermelho (CV).

O comerciante Francisco Robério Araújo Oliveira, de 54 anos, foi morto a tiros na Rua Francisco José de Oliveira, bairro Santa Rita, na tarde da última segunda-feira (25). O crime aconteceu próximo a um mercadinho, que é de propriedade da vítima.

Robério Oliveira era ex-presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Itapajé. Em nota, a Instituição lamentou a morte do comerciante e se solidarizou com familiares e amigos da vítima. "Itapajé se despede de um homem íntegro, visionário e profundamente comprometido com sua comunidade", destacou.

Segundo a CDL Itapajé, "Robério foi uma liderança marcante no comércio local, tendo atuado com dedicação, ética e espírito colaborativo à frente da CDL. Seu compromisso com o fortalecimento da classe lojista e com o desenvolvimento econômico de Itapajé deixou um legado que inspira e será eternamente lembrado".

O homicídio aconteceu a poucos metros de distância do local onde outro comerciante foi assassinado, no último dia 17 de agosto. Alexandre Roger Lopes Bastos, 23, foi baleado dentro da churrascaria a qual era proprietário, na Rua Bento Ávila, também no bairro Santa Rita. Ele foi levado ao Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, mas não resistiu aos ferimentos.

As investigações sobre a morte de Alexandre Roger levaram à prisão de Lucas Mateus Moreira dos Santos, 19, na última sexta-feira (22). O suspeito foi identificado por testemunhas como o autor dos disparos que atingiram o comerciante, e imagens de câmeras de segurança comprovaram a autoria para a Polícia Civil.

A reportagem apurou, com fontes da PCCE, que a Instituição investiga os dois crimes de homicídio e a possível relação entre eles - já que as vítimas tinham a mesma profissão e foram assassinadas com um intervalo de 8 dias, no mesmo bairro. A suspeita de que os crimes foram causados por um descumprimento ao pagamento de uma mensalidade para a facção Comando Vermelho também é investigada.

Extorsão cometida por facção

A apuração do assassinato de Alexandre Roger Lopes Bastos aponta para a motivação do crime ligada à extorsão que o comerciante sofria da facção criminosa carioca Comando Vermelho.

R$ 1 mil teria sido cobrado pela facção Comando Vermelho ao empresário como uma 'mensalidade', conforme documentos obtidos pelo Sistema Verdes Mares. A vítima teria transferido apenas R$ 400, valor que era exigido anteriormente pela organização criminosa. A medida foi entendida como um 'descumprimento da ordem'.

O novo valor e a intensificação das ameaças da facção a empresários e comerciantes, em Itapajé, teriam se iniciado desde que um chefe do Comando Vermelho na região rompeu uma tornozeleira eletrônica. Misael Negreiro Pinto, conhecido como 'Bel', é procurado pela Polícia.

Ao ser interrogado na Delegacia Municipal de Itapajé, Lucas Mateus confessou que atirou contra Alexandre Roger e que arremessou a arma utilizada no crime em um rio.

Porém, Lucas negou que integra uma facção criminosa e se manteve em silêncio sobre os questionamentos quanto ao mandante do crime e ao valor que ele teria recebido para matar o empresário.

O suspeito foi autuado pela Polícia Civil pelos crimes de homicídio qualificado e por integrar organização criminosa. O delegado pediu à Justiça Estadual pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e pela autorização para extrair os dados do celular do suspeito preso.

INVESTIGAÇÃO

Por nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse que nessa terça-feira (26) a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) conduziu para uma unidade policial cinco pessoas, durante uma ofensiva na cidade de Itapajé - Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17) do estado, "com a finalidade de combater a atuação de um grupo criminoso no município. Os trabalhos estão em andamento".

"Auxiliando os trabalhos, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) reforçou o policiamento ostensivo na região, com equipes do Policiamento Ostensivo Geral (POG), Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi), Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio). As ações são realizadas com auxílio de viaturas, motocicletas e policiamento a pé. As diligências e investigações ainda são subsidiadas por informações da Coordenadoria de Inteligência (Coin/SSPDS)" SSPDS

O delegado Marcos Aurélio, diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte da PCCE, destaca que espera "dar uma sensação de tranquilidade à sociedade, aos moradores de Itapajé" e diz que espera em breve "prestar contas com a sociedade com o elemento preso", se referindo ao responsável pelo segundo assassinato.