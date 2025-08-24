Duplos homicídios: casal é executado em Amontada e irmãos são assassinados em Limoeiro do Norte

Dois duplos homicídios foram registrados no Interior do Ceará, nesse sábado (23). Um casal foi executado a tiros no Município de Amontada, enquanto dois irmãos foram assassinados em Limoeiro do Norte. Três das quatro vítimas tinham menos de 18 anos de idade.

Um homem de 20 anos e a companheira, uma adolescente de 17 anos, foram mortos a tiros enquanto trafegavam em uma motocicleta, na zona rural de Tanques, em Amontada, no Litoral Oeste do Estado. Ninguém foi preso pelo crime, até a publicação desta matéria.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), "as vítimas foram a óbito no local. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão a apuração policial".

Veja também Segurança Trio bate caminhão furtado ao ser perseguido pela PM em Fortaleza; veja vídeo Segurança Trio é preso por tentativa de homicídio no Vicente Pinzón, em Fortaleza

Irmãos adolescentes assassinados

Dois irmãos (ambos do sexo masculino), de 15 e 17 anos, também foram mortos a tiros, na localidade de Tomé, no Município de Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, no último sábado (23).

A SSPDS confirmou que "a Delegacia de Polícia Civil de Limoeiro do Norte realiza diligências com o objetivo de identificar e capturar os suspeitos envolvidos na ação criminosa". Ninguém foi preso pelo crime, até a publicação desta matéria.

As vítimas, do sexo masculino, com 17 e 15 anos, foram a óbito após serem lesionadas por disparos de arma de fogo. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas para a ocorrência." SSPDS Em nota

Nos dois crimes, a SSPDS ressalta que as denúncias também podem ser enviadas para o Disque-Denúncia, número 181; para o WhatsApp de número (85) 3101-0181; ou para o canal "e-denúncia", através do site https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/