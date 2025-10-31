Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Caminhões de transporte de cargas com caixas de cigarros contrabandeados empilhadas em baús dos veículos apreendidos pela Polícia Militar em Amontada.

Segurança

Polícia apreende carga com 400 mil carteiras de cigarros contrabandeados no Litoral do Ceará

Três suspeitos de envolvimento no caso foram presos em flagrante, em Amontada

Carol Melo 18 de Setembro de 2025
Servidores do Detran fazem atendimento numa sala para matéria sobre CNH Popular em algumas cidades do Ceará

Ceará

Detran realiza atendimentos para CNH Popular em seis cidades do Ceará neste fim de semana; confira

Órgão enviará equipes a seis municípios

Lucas Monteiro 10 de Setembro de 2025
Foto de viaturas da Polícia Militar do Ceará paradas, em uma região com árvores

Segurança

Duplos homicídios: casal é executado em Amontada e irmãos são assassinados em Limoeiro do Norte

Três das quatro vítimas tinham menos de 18 anos de idade. Ninguém foi preso pelos crimes, até a publicação desta matéria

Messias Borges 24 de Agosto de 2025
Governador Elmano de Freitas ao lado de deputados e secretários em assinatura de ordem de serviço

Ceará

Ceará investe R$ 22,5 milhões para construção de sistema de abastecimento em 11 municípios

Projetos fazem parte da nova etapa do Projeto São José

João Lima Neto 04 de Junho de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Amontada?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Amontada?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Flávio Filho, prefeito de Amontada

PontoPoder

STJ autoriza retorno do prefeito de Amontada ao cargo; ele é investigado por desvio de verba do SUS

Processo será analisado pela Justiça Federal e, até lá, prefeito poderá seguir exercendo suas funções públicas, segundo a liminar expedida nesta segunda-feira (8)

Igor Cavalcante 08 de Julho de 2024
ex-prefeitos

PontoPoder

Ex-prefeitos de pelo menos 16 cidades no Ceará se preparam para disputar prefeituras em 2024

Da Capital a cidades do interior, ex-prefeitos anunciam pré-candidatura em tentativa de voltar ao poder

Alessandra Castro 21 de Março de 2024
O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Amontada, da Polícia Civil do Ceará

Segurança

Após publicação de vídeo em rede social, tio é investigado por estupro de sobrinha de 6 anos no CE

O suspeito alegou que não foi ele quem publicou o vídeo nos stories do WhatsApp. Mas a informação ainda é apurada pela Polícia

Messias Borges 19 de Outubro de 2023
Montagem de fotos em preto e branco dos irmãos que morreram afogados em Marco

Ceará

Irmãos são encontrados mortos após banho em canal de irrigação, em Marco

Os irmãos moravam em Amontada, mas o caso está sendo investigado pela Delegacia Municipal de Marco

Redação 05 de Junho de 2023
