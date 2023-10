Após publicação de vídeo em rede social, tio é investigado por estupro de sobrinha de 6 anos no CE

A publicação de um vídeo em uma rede social fez a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investigar um homem por suspeita de estuprar a própria sobrinha, de apenas 6 anos, no Município de Amontada, no Litoral Oeste do Ceará.

A PC-CE confirmou, por nota, que "segue apurando as circunstâncias de um estupro de vulnerável ocorrido contra uma criança de seis anos. O fato foi noticiado no último dia nove de outubro, na cidade de Amontada".

O vídeo foi compartilhado nos stories do WhatsApp, e fez conhecidos do suspeito o denunciarem à Polícia Civil. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Itapipoca, plantonista da região.

A reportagem apurou, com um policial civil que participa da investigação, que o suspeito foi convocado à Delegacia para prestar esclarecimentos e foi liberado em seguida, devido à falta de flagrante.

O investigador contou ainda que, no depoimento, o suspeito alegou que não foi ele quem publicou o vídeo, e sim a própria sobrinha, de apenas 6 anos. Mas a informação ainda é apurada pela Polícia.

A investigação foi transferida para a Delegacia Municipal de Amontada, "que realiza diligências e oitivas para concluir o fato. Mais detalhes serão repassados em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais", concluiu a Polícia Civil, na nota.