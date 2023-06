Irmãos são encontrados mortos após banho em canal de irrigação, em Marco

Dois irmãos, de 14 e 13 anos de idade, morreram nesse domingo (4) enquanto tomavam banho em um canal de irrigação em Marco, no interior do Ceará. As vítimas foram identificadas pela Prefeitura de Amontada como José Samuel Sousa Nascimento e João Eduardo Sousa Nascimento. Eles moravam na Cidade e estudavam em uma escola do Município.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que os adolescentes apresentavam sinais de possível afogamento quando foram encontrados. No entanto, a causa das mortes só poderá ser confirmada após laudo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce). O caso está sendo investigado pela Delegacia Municipal de Marco.

A distância entre Marco e Amontada é de 44,4 quilômetros.

Luto

"É com extremo pesar que prestamos solidariedade à família enlutada pela perda irreparável de José Samuel Sousa Nascimento e João Eduardo Sousa Nascimento, alunos da EEBTI Raimundo Edmilson Lima. Deixamos nossas mais sinceras aos familiares e amigos", disse a Prefeitura de Amontada, em comunicado publicado nas redes sociais.