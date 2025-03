O Dia de São José, considerado feriado no Ceará, será comemorado nesta quarta-feira (19). Apesar de não ser oficialmente feriado estadual, os municípios cearenses costumam dedicar o dia 19 de março às celebrações em honra do padroeiro do Estado.

A tradição remonta ao período colonial, quando as primeiras embarcações trouxeram sua imagem para o território. A primeira capital do Estado, Aquiraz, já tinha São José como padroeiro, o que ajudou a consolidar a fé no santo.

Além disso, a ligação com os agricultores, que o veem como protetor das chuvas, fortaleceu ainda mais a devoção. De acordo com a tradição, se chover no Dia de São José, a colheita dos trabalhadores da terra será próspera, o que torna os agricultores católicos devotos de São José.

Veja também Ceará BR-222 fica interditada nas duas faixas em Tianguá com queda de árvore Ceará Quem era Ana Zuleica Xavier, triatleta cearense que morreu afogada durante prova em Fortaleza

CONHEÇA A HISTÓRIA DE SÃO JOSÉ

Na tradição católica, São José é celebrado como esposo de Maria e pai adotivo de Jesus Cristo. Trabalhador humilde, atuava como carpinteiro e artesão, sendo reconhecido como um homem justo e protetor das famílias. Segundo os relatos bíblicos, José casou-se com Maria quando ela já estava grávida de Jesus e, ao receber a visita de um anjo em sonho, aceitou a missão de criar o menino como próprio filho.

Seguindo fielmente as leis judaicas, José quase se afastou de Maria ao descobrir a gravidez, mas foi convencido pelo anjo de que a criança era enviada por Deus. A partir desse momento, tornou-se o guardião da Sagrada Família, conduzindo Maria e Jesus na fuga para o Egito e garantindo a segurança do Messias nos primeiros anos de vida.

DEVOÇÃO A SÃO JOSÉ, PADROEIRO DO CEARÁ

Os registros históricos mais antigos sobre a devoção a São José datam do final do século VIII. No entanto, foi apenas no século XV que a veneração se tornou mais popular, graças à iniciativa do chanceler da basílica de Notre Dame, em Paris, que passou a promover celebrações em homenagem a ele.

O Papa Sisto IV aprovou a data de 19 de março em 1480 e, em 1621, o Papa Gregório XV tornou a celebração obrigatória no calendário litúrgico da Igreja. Já em 1870, o Papa Pio IX declarou São José como padroeiro universal da Igreja Católica. Mais recentemente, em 2021, o Papa Francisco proclamou o Ano de São José.

Missas, novenas e comemorações do Dia de São José

Além das missas e novenas realizadas anualmente, algumas tradições marcam a celebração do Dia de São José. Entre elas, destaca-se o uso do escapulário dedicado ao santo, criado pelos frades capuchinhos franceses em 1880. Feito de tecido branco, o objeto sagrado traz a imagem de São José segurando o Menino Jesus e um ramo de lírios.

Outra tradição curiosa é a partilha do “bolo casamenteiro”, que contém pequenas alianças escondidas em seu interior. Segundo a crença popular, quem encontra uma dessas alianças está mais próximo de se casar, reforçando a imagem de São José como santo ideal para aqueles que desejam um bom matrimônio.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.