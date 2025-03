Com experiência imersiva, O Boticário lança perfume masculino no RioMar Fortaleza

O Boticário lança sua nova perfumaria masculina, Clash, com uma série de experiências imersivas em shoppings por todo o Brasil. Em Fortaleza, a ativação está acontecendo no Shopping RioMar Fortaleza, com um expositor fractal de esculturas espelhadas, convidando os visitantes a experimentarem a fragrância, receber brindes e compartilhar a experiência nas redes sociais, sob o tema “Da pressão, nasce a força”. Aberta ao público, a ativação ocorre dos dias 13 a 16 de março, durante o horário de funcionamento do shopping.

Clash introduz uma potente combinação de força e frescor, posicionando-se como referência no território fougère, a principal família olfativa masculina no Brasil. A fragrância, sofisticada e moderna, é extraída sob alta pressão, capturando a pureza dos ingredientes de forma inovadora e sustentável*. Além disso, o produto já chega ao mercado com frasco adequado para refis, alinhando-se com práticas sustentáveis e padrões internacionais.

Outras cidades nordestinas como Natal, Recife, Aracaju, Maceió, Imperatriz, Salvador, Teresina e Campina Grande também recebem essa e outras experiências imersivas como parte da campanha de lançamento da nova marca, que traz Gabriel Medina, atleta de alta performance, como embaixador, simbolizando coragem e resiliência. Sua trajetória, repleta de superações no surf e na vida, inspira a celebração da força que emerge dos desafios.

O lançamento está disponível em todos os canais de venda e, até o dia 23 de março, conta com desconto especial de até 25%em todas as lojas físicas do país e noe-commerce da marca, além do app do Boticário, disponível para as versões Android e iOS. Também é possível fazer pedidos pelo WhatsApp por meio do número 0800 744 0010 – contato oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na região dele. Há ainda a opção de acionar um revendedor da marca pelolink.

*Menor consumo de energia: processo eficiente que pode contribuir com a redução

do consumo energético em comparação com métodos convencionais de extração.

CO₂ reutilizável: o gás carbônico utilizado pode ser reciclado no processo, reduzindo emissões e desperdício.

Serviço

Ativação de Clash - O Boticário

Aberto ao público

Quando: 13 a 16 de março de 2025

Horário: Quinta a sábado - 10h às 22h | Domingo - 12h às 21h

Local: Shopping RioMar Fortaleza,R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos e marca primogênita do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem a maior rede franqueada** de Beleza e Bem-estar do Brasil com pontos de venda em 1.650 cidades brasileiras e com presença em 15 países. O Boticário conta com um amplo portfólio composto por itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais e está presente nos canais de loja, venda direta e e-commerce. Comprometida com as pessoas com o planeta, a marca possui o maior programa de logística reversa em pontos de coleta do Brasil, o Boti Recicla. Além de fazer parte do movimento Diversa Beleza - um compromisso com a beleza livre de estereótipos - e não realiza testes em animais.

