O Dia de São José será celebrado nesta quarta-feira (19) em todo o Ceará. O santo é o padroeiro do Estado, e, apesar de a data não ser oficialmente feriado estadual, os municípios cearenses costumam dedicar o dia 19 de março às celebrações em honra ao padroeiro do Estado.

Por conta disso, alguns estabelecimentos podem ter o funcionamento alterado tanto em Fortaleza como na Região Metropolitana.

O que abre e fecha no Dia de São José

SUPERMERCADOS

Os supermercados funcionam normalmente durante o feriado, conforme o horário estabelecido por cada um deles. A informação foi confirmada pela Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

LOJAS E COMÉRCIOS

Conforme a Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL - Fortaleza), algumas lojas podem optar pelo não funcionamento ou pelo horário reduzido, a depender da decisão dos donos de comércios. As lojas dos shoppings, entretanto, vão funcionar normalmente, das 10h às 22h.

No complexo de moda Giga Mall, por exemplo, o funcionamento será normal, das 9h às 19h.

Nos shoppings do grupo JCPM, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy, as lojas, quiosques, restaurantes, cinemas, parques infantis, farmácias e supermercados também continuarão com funcionamento normal, das 10h às 22h. Apenas os órgãos públicos que possuem funcionamento em ambos os shoppings estarão fechados.

BANCOS

De acordo com o Sindicato dos Bancários do Ceará, os bancos estarão fechados em todo o Estado neste feriado, retomando o horário normal de funcionamento no dia seguinte, na quinta-feira (20).

O sindicato esclarece que, nos feriados e fins de semana, a população pode utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras.

Carnês e contas de consumo (como água, energia, telefone etc.) vencidos nos feriados poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais.

Os clientes também podem agendar os pagamentos das contas de consumo ou pagá-las (as que têm código de barras) nos próprios caixas automáticos. Já os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser agendados ou pagos por meio do DDA (Débito Direto Autorizado).

BARES E RESTAURANTES

Os bares e restaurantes vão funcionar em regime normal durante o feriado, conforme o horário estabelecido por cada um deles. A informação foi confirmada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-CE).

SHOPPINGS

Via Sul Shopping

Lojas, quiosques e alimentação: 10h às 22h;

Bilheteria Theatro Via Sul: 12h às 18h;

Cinemas: Conforme programação;

Caixa Econômica: Fechada;

Selfit: 08h às 18h.

North Shopping Jóquei

Lojas, quiosques, alimentação e lazer: 10h às 22h.

Quinta do Jóquei

Carneiro do Ordones: 11h às 0h.

FrutBiss: 12h às 0h.

Calígula: 16h às 0h.

North Shopping Fortaleza

Lojas, quiosques e alimentação: 10h às 22h.

Cinema: Conforme programação.

Quintal: 11h às 23h.

Lotérica Caixa: 10h às 19h.

Smart Fit: 08 às 17h.

North Shopping Maracanaú

Lojas e quiosques: 09h às 21h;

Praça de alimentação: 10h às 22h;

Cinema: Conforme programação.

Grand Shopping

Lojas e quiosques: 10h às 22h (funcionamento normal)

Praça de Alimentação e Lazer: 10h às 22h (funcionamento normal)

Cinema: conforme programação

Academia: 08h às 17h

Bancos: fechados

Terrazo Shopping

Lojas e Quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Supermercado Guará: 07h às 22h

Academia Greenlife: 08h às 16h

TRANSPORTE PÚBLICO

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que a programação de ônibus para o feriado do Dia de São José, 19 de março, será semelhante à frota de domingo com reforço em linhas especiais. A frota reserva conta com 17 ônibus, distribuídos nos sete terminais, Papicu, Messejana, Lagoa, Siqueira, Parangaba, Antônio Bezerra e Conjunto Ceará.

Enel

A Enel Distribuição Ceará deve manter o esquema de atendimento em feriados e datas comemorativas na área técnica e no atendimento ao cliente. As equipes operacionais serão mantidas em campo, em todas as regiões do estado.

A área de atendimento ao cliente funcionará com a Central de Relacionamento (0800.285.0196), 24h. Já as lojas de atendimento fecharão na quarta-feira (19), reabrindo normalmente a partir de quinta-feira (20).

Metrofor

O metrô e os VLTs irão operar em horários especiais no feriado de São José. Segundo o Metrofor, o transporte de passageiros sobre trilhos em Fortaleza e cidades vizinhas terá funcionamento alterado nesta quarta-feira (19). As linhas Sul, Oeste e Nordeste iniciarão o funcionamento em horário normal e encerrarão as atividades mais cedo que o habitual. Também há alterações nos intervalos entre as viagens, nas três linhas. Nesta data, não haverá operação nos VLTs de Cariri e Sobral.

Veja detalhes

LINHA SUL: Operação a partir das 5h30. Intervalo entre as viagens será de 30 minutos. Últimas viagens ocorrem a partir das 18h;

LINHA NORDESTE: Início da operação a partir das 5h30. Intervalo entre as viagens será de 48 minutos. Últimas viagens a partir das 17h30;

LINHA OESTE: Saída da estação Caucaia às 5:30, 7h, 8:30, 10:15, 11:45, 13:30, 15h e 16:45. Saída da estação Moura Basil às 6:15, 7:45, 9:30, 11:00, 12:30, 14:15, 16h e 17:30.

Aguardando resposta: Enel, Iguatemi, Benfica, Shopping Eusébio, Defensoria Pública