Dia de São José: conheça a promessa das frutas e outras simpatias populares sobre o santo

Considerado Padroeiro da Igreja Católica e do Ceará, São José ganhou uma data para chamar de sua em 1621, quando o Papa Gregório XV decretou que a santidade seria celebrada em 19 de março.

Visto como um bom pai para Jesus e ótimo esposo para Maria, além de carpinteiro dedicado, José é conhecido como santo defensor das famílias e dos trabalhadores. Aos seus devotos, o santo costuma conceder bênçãos relacionadas a trabalho e casamento.

Por isso, na data em que é celebrado, centenas de fiéis realizam orações e rituais religiosos, pedindo um bom companheiro ou boas oportunidades na carreira. Entre os ritos mais comuns, é possível destacar a “Oração de São José” e a “Simpatia das Frutas”.

Abaixo, o Diário do Nordeste lista outros rituais religiosos, que também podem ser feitos no Dia de São José.

SIMPATIAS PARA O DIA DE SÃO JOSÉ

SIMPATIA DAS FRUTAS

Um dos mais famosos ritos dedicados a São José é a “Simpatia das Frutas”. O costume, destinado à quem deseja matrimônio, exige que um papel seja cortado em vários pedaços, onde, em cada um deles, o interessado escreverá o nome das frutas que mais gosta.

Ao dobrar cada pedaço e colocá-lo em uma vasilha, é necessário pensar, com muita fé, na vontade de casar. Em seguida, é hora de pedir ao santo e sortear um papel. Após o sorteio, o fiel deve rezar a oração de São José.

Para que a benção seja concedida, não se deve ingerir nem a fruta sorteada, nem qualquer prato que a tenha como ingrediente, durante um ano.

SIMPATIA DO ‘SANTO DORMINHOCO’

Outra alternativa para os fiéis que desejarem se casar é a “Simpatia do Santo Dorminhoco”. Nela, o interessado deverá deixar uma imagem de São José sob a cama até conseguir o companheiro desejado.

Caso a representação não caiba abaixo do móvel, também é possível colocá-la ao lado do móvel. Em ambas as posições, é necessário ter muita fé na hora de fazer o pedido ao santo.

ORAÇÕES PARA O DIA DE SÃO JOSÉ

Oração de São José

Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos.

Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos para que tenha uma solução favorável.

Ó pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder.

São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós vos pedimos, o pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria.

São José, rogai por nós que recorremos a vós.

Amém.

Oração para conseguir um bom marido

Meu bom São José, já que os bons casamentos se fazem no céu, eu peço, humildemente, pela felicidade que tivestes ao ser designado para esposo da Santíssima Virgem Maria,

me ajuda a encontrar um santo marido (ou uma santa esposa),

com quem eu possa amar e servir a Deus e obter, assim, a sua Celestial Bênção sobre a minha família.

Amém.

Oração para obter a proteção de São José

Ó São José, esposo da Virgem Mãe de Deus, a mais gloriosa advogada de todos os que estão em perigo ou em sua derradeira agonia e a mais fiel protetora de todos os servos de Maria, vossa amada esposa!

Na presença de Jesus e Maria, a partir deste momento, eu vos escolho como meu poderoso patrono e advogado, a fim de que obter a graça de uma morte feliz.

Decido firmemente e pretendo nunca vos abandonar, nem dizer ou fazer qualquer coisa contra a vossa honra.

Recebei-me, portanto, como vosso servo constante e recomendai-me à proteção constante de Maria, vossa amada esposa, e às eternas misericórdias de Jesus, meu Salvador.

Ajudai-me em todas as ações da minha vida.

Agora ofereço-me à glória maior e eterna de Jesus e Maria, bem como à vossa.

Amém.

Oração de São José para proteger os filhos

Ó glorioso São José! Foi a vós que Deus confiou os cuidados de Seu Filho unigênito nos muitos perigos deste mundo.

Nós vos pedimos que tomeis sob a vossa proteção especial os filhos que Deus nos deu.

Através do santo Batismo, eles se tornaram filhos de Deus e membros da Sua santa Igreja.

Nós os consagramos hoje a vós!

Que, por meio desta consagração, eles possam também tornar-se vossos filhos adotivos.

Guardai-os, guiai os seus passos na vida, formai os seus corações segundo os corações de Jesus e Maria.

São José, que sentistes a tribulação e a preocupação dos pais quando o Menino Jesus esteve perdido, protegei os nossos queridos filhos no tempo e para a eternidade.

Sede seu pai e conselheiro.

Fazei-os, como Jesus, crescer em idade, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens.

Preservai-os da corrupção do mundo e dai-nos um dia a graça de nos unirmos no Céu para sempre.

Amém.

Oração de São José para dormir tranquilamente

Ó querido São José, eu decido, todas as noites, antes de fechar os olhos para o sono, recitar estas aspirações: Jesus, Maria e José, ofereço-vos meu coração e minha alma.

Jesus, Maria e José, socorrei-me na minha última agonia. Jesus, Maria e José, que minha alma respire em paz convosco.

Amém.