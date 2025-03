O aplicativo para celular Meu Imposto de Renda, usado nos anos anteriores para declarar o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), será desativado. Em 2025, o envio das informações via dispositivos móveis acontecerá por um novo app, chamado Receita Federal, disponível para os sistemas Android e iOS.

É importante destacar que a opção de transmitir a declaração por celulares e tablets estará disponível somente em 1º de abril. No próximo mês também ficará disponível a possibilidade de enviar as informações pelo site do órgão, além da declaração pré-preenchida.

Como declarar pelo Programa Imposto de Renda 2025

Desde segunda-feira (17), já é possível declarar o IRPF 2025. No entanto, somente pelo programa gerador de declaração para computador, chamado Imposto de Renda 2025, liberado para download na última quinta-feira (13).

Como baixar o app para declarar IRPF no celular

Para ter acesso ao software, o contribuinte deve seguir os seguintes passos:

O contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, usando o computador.

Em seguida, clicar no botão "Baixar programa". Se o sistema operacional for diferente do Windows 64 bits, é necessário selecionar o botão correspondente ao sistema (Windows 32 bits, MacOS, Linux etc).

Na sequência, o download será iniciado.

Conheça o novo app Receita Federal

A nova ferramenta permitirá acessar e consultar a situação de diversos sistemas ligados ao órgão, como:

CPF;

declarações e restituições do imposto de renda;

processos em andamento;

agendamentos;

pedidos de restituição;

empregados domésticos no eSocial;

cadastro de atividades econômicas.

No aplicativo Receita Federal também é possível visualizar as últimas notícias, os vídeos institucionais, os apps e a localização geográfica das unidades do órgão em todo território brasileiro.

