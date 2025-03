Como vai estar o tempo no Ceará no fim de semana

A previsão do tempo indica aumento de nebulosidade e chuvas em diversas regiões do Ceará ao longo dos próximos dias. É o que indica a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

No fim de semana, a perspectiva é da ocorrência de chuvas em todas as macrorregiões cearenses. As precipitações devem ser registradas, principalmente, na faixa litorânea, na Serra da Ibiapaba, no Maciço de Baturité e em pontos isolados do Cariri e do Sertão Central e Inhamuns.

“As condições de chuva previstas estão associadas à influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que atualmente apresenta duas faixas de nebulosidade: uma próxima à linha do Equador e outra em torno de 2°S, aumentando sua atuação sobre o centro-norte do estado” Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme)

A previsão indica também que Fortaleza deve ter máxima de 30°C e mínima de 23°C, tanto no sábado (15), quanto no domingo (16).

INSTABILIDADE

Ainda segundo a Funceme, um cavado em níveis médios e baixos da troposfera – camada da atmosfera mais próxima da superfície do planeta –, localizado na costa leste do Nordeste, deve avançar para o interior da região entre esta sexta e sábado, intensificando a instabilidade.

“Também considerando as precipitações dos sistemas locais, como a brisa terrestre, atuante na madrugada e pela manhã, e a brisa marítima, predominantemente no período da tarde”, enfatiza a Fundação.

