Novo voo com 135 brasileiros deportados dos EUA chega a Fortaleza neste sábado (15)

Fortaleza recebe, neste sábado (15), um novo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos, conforme informações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). Trata-se do quarto grupo que retorna ao País desde o início da gestão de Donald Trump à frente da Casa Branca, sendo o terceiro a chegar pela Capital cearense.

O voo com 135 passageiros deve aterrizar em Fortaleza por volta das 9 horas. Ainda não há informações oficiais do governo brasileiro sobre os perfis dos repatriados.

A perspectiva é que, após a chegada na Capital, parte dos repatriados seguirá para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (MG), em Confins, com previsão de chegada às 15h. Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) foi designado para fazer o deslocamento dos deportados entre as capitais.

Além do MDHC, a operação envolve os Ministérios da Saúde (MS), do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), das Relações Exteriores (MRE), da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e da Defesa (MD), a Polícia Federal, governos estaduais e as concessionárias aeroportuárias Fraport Brasil e BH Airport.

"A operação também garantirá apoio logístico para o deslocamento até os estados e cidades de origem, além de contato com familiares e, quando necessário, oferta de acolhimento temporário", enfatizou o Ministério dos Direitos Humanos.

Apoio do Estado

Mais uma vez, a Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih) participa da ação de acolhimento aos brasileiros repatriados dos EUA. O objetivo é contribuir com a recepção humanizada.

"Aqueles que chegam em Fortaleza contam com apoio e articulação da equipe multidisciplinar do Programa Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Sedih, que conta com Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM) no Aeroporto de Fortaleza", ressaltou a Pasta cearense.

Mudança de voos para Fortaleza

Desde o início de fevereiro, o governo federal escolheu Fortaleza como o destino de todos os voos com deportados brasileiros dos Estados Unidos a partir de então, e não mais Belo Horizonte, como vinha sendo feito.

A opção pela capital cearense teve razões estratégicas e baseadas no Direito Internacional. Como os deportados são algemados, um aeroporto no litoral permite que os passageiros fiquem o menor tempo possível nessa condição em território nacional, o que é vedado pela legislação brasileira.

