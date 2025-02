Dois brasileiros deportados dos EUA estavam na 'Lista Vermelha da Interpol' e foram presos ao chegar em Fortaleza

Dois brasileiros com mandados de prisão foram presos em chegar em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (21). A dupla veio no voo com 94 deportados dos Estados Unidos da América (EUA). Segundo a Polícia Federal, eles integravam a 'Lista Vermelha da Interpol' e foram presos ao desembarcarem no território cearense.

"Nós tivemos hoje, nesse voo, dois cidadãos brasileiros, que havia a "Red Notice", da Interpol, que é um mandado internacional de prisão. Então, quando eles desembarcaram aqui no Brasil, nós já tínhamos, previamente, os dados, e eles foram conduzidos até a nossa viatura, para cumprimento desse mandado de prisão", explicou o superintendente regional da Polícia Federal, José Antônio Simões de Oliveira Franco.

Conforme a PF, os mandados contra estes presos foram expedidos pela Justiça Federal do Paraná e Minas Gerais. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados e os dois não saíram algemados.

"Eles estavam foragidos da Justiça brasileira e havia, como eu mencionei, uma Red Notice, que é uma difusão vermelha da Interpol, que é para o mundo inteiro procurar e prender onde estiver. Eles vão para o IML fazer os procedimentos legais de saúde e, em seguida, vão ser apresentados aqui no Sistema Penitenciário estadual. E aí fica a critério da Justiça de cada unidade que decretou o mandato de prisão" José Antônio Simões Superintendente regional da PF, no Ceará

Um tinha mandado de prisão em aberto por roubo e o outro por arregimentar brasileiros e levá-los a outros países.

FAB fará deslocamento até Minas Gerais

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) foi designado para fazer o deslocamento dos deportados de Fortaleza até Belo Horizonte. A previsão é que a aeronave decole de Fortaleza por volta de 12 horas, com estimativa de chegada na capital mineira às 15 horas.

Este é o terceiro grupo de deportados brasileiros que retorna ao País desde o início da gestão de Donald Trump à frente da Casa Branca, sendo o segundo a chegar pela capital cearense.

No começo do mês, o governo federal escolheu Fortaleza como o destino de todos os voos com deportados brasileiros dos Estados Unidos a partir de então, e não mais Belo Horizonte, como vinha sendo feito.

A escolha pela capital cearense teve razões estratégicas e baseadas no Direito Internacional. Como os deportados são algemados, um aeroporto no litoral permite que os passageiros fiquem o menor tempo possível nessa condição em território nacional, o que é vedado pela legislação brasileira.

