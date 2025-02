Voo com 94 brasileiros deportados chega a Fortaleza nesta sexta-feira (21)

O voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos chegou em Fortaleza por volta de 10h54 desta sexta-feira (21), trazendo 94 passageiros, segundo novo número estimado pelo Ministério de Direitos Humanos e Cidadania (MDHC). Entre os repatriados, estão nove crianças e dois idosos.

Assim que desembarcarem em solo cearense, os repatriados passarão pelos mesmos protocolos adotados no voo anterior, segundo garantiu a secretária-executiva do MDHC, Janine Mello.

"A gente vai ter atendimento das equipes de saúde, da assistência social, a Polícia Federal ajuda no procedimento de imigração mais simplificado, exatamente para a gente conseguir dar agilidade a esse atendimento e garantir que as pessoas, o quanto antes, consigam voltar aos seus locais de destino", destacou.

Ainda conforme a secretária, as localidades de origem de todos os brasileiros no voo serão conhecidas somente após passarem pelo processo de triagem. A estimativa, no entanto, é que a maioria tenha como destino o estado de Minas Gerais.

FAB fará deslocamento até Minas Gerais

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) foi designado para fazer o deslocamento dos deportados de Fortaleza até Belo Horizonte. A previsão é que a aeronave decole de Fortaleza por volta de 12 horas, com estimativa de chegada na capital mineira às 15 horas.

Este é o terceiro grupo de deportados brasileiros que retorna ao País desde o início da gestão de Donald Trump à frente da Casa Branca, sendo o segundo a chegar pela capital cearense.

No começo do mês, o governo federal escolheu Fortaleza como o destino de todos os voos com deportados brasileiros dos Estados Unidos a partir de então, e não mais Belo Horizonte, como vinha sendo feito.

A escolha pela capital cearense teve razões estratégicas e baseadas no Direito Internacional. Como os deportados são algemados, um aeroporto no litoral permite que os passageiros fiquem o menor tempo possível nessa condição em território nacional, o que é vedado pela legislação brasileira.

