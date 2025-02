Carro cai do 3º andar do edifício garagem de estacionamento em shopping de Fortaleza

Um carro caiu do 3º andar do estacionamento de um shopping center no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, na tarde desta quinta-feira (20). Via assessoria, o empreendimento ressaltou que a motorista perdeu o controle do veículo, resultando na queda de um andar para outro do edifício garagem. "A motorista, única ferida no incidente, foi socorrida ainda consciente pela equipe de segurança do Iguatemi Bosque e encaminhada a um hospital", conforme trecho da nota divulgada pelo shopping.

Ainda segundo o estabelecimento, a motorista foi a única ferida no incidente. No entanto, não há mais detalhes sobre o estado de saúde da pessoa envolvida no caso. Informações apontam que o carro ainda estava no local no fim da tarde.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o Corpo de Bombeiros do Ceará para entender a atuação na ocorrência. Em retorno, a corporação informou que foi acionada, mas, ao chegar ao local, a equipe do próprio shopping havia solucionado o caso.

Veja a nota do shopping na íntegra

O Iguatemi Bosque informa que registrou um acidente envolvendo um veículo no estacionamento do shopping na tarde desta quinta-feira, 20 de fevereiro. As informações iniciais indicam que a motorista perdeu o controle do veículo, resultando na queda de um andar para outro do edifício garagem.

A motorista, única ferida no incidente, foi socorrida ainda consciente pela equipe de segurança do Iguatemi Bosque e encaminhada a um hospital.

O Iguatemi Bosque está colaborando com as autoridades competentes para investigar as causas do acidente e garantir a segurança de todos os clientes e funcionários.

