Novo voo com brasileiros deportados dos EUA chega a Fortaleza nesta sexta-feira (21)

Fortaleza recebe, nesta sexta-feira (21), um novo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos, segundo confirmou o Ministério das Relações Exteriores ao Sistema Verdes Mares. Trata-se do terceiro grupo que retorna ao País desde o início da gestão de Donald Trump à frente da Casa Branca, sendo o segundo a chegar pela capital cearense.

O voo com 101 passageiros está marcado para sair do aeroporto de Alexandria, no estado da Luisiana, à 1h pelo horário de Brasília. Segundo o Itamaraty, um diplomata brasileiro foi designado para acompanhar o embarque dos brasileiros. A aeronave fará uma parada técnica em Porto Rico e deve aterrizar em Fortaleza por volta das 9 horas.

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) foi designado para fazer o deslocamento dos deportados de Fortaleza até Belo Horizonte, em Minas Gerais. A previsão é que a aeronave decole de Fortaleza por volta de 12 horas, com estimativa de chegada na capital mineira às 15 horas.

Ainda em Fortaleza, equipes do Ministério da Saúde, do Ministério da Cidadania e do Ministério do Desenvolvimento Social estarão à espera dos brasileiros que resolverão embarcar no avião da FAB.

Estado dará apoio

A Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih) deve, novamente, reforçar a recepção, com apoio e articulação da equipe multidisciplinar do Programa Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.

O programa conta com um posto avançado de atendimento humanizado no aeroporto da Capital.

Mudança de voos para Fortaleza

No começo do mês, o governo federal escolheu Fortaleza como o destino de todos os voos com deportados brasileiros dos Estados Unidos a partir de então, e não mais Belo Horizonte, como vinha sendo feito.

A escolha pela capital cearense teve razões estratégicas e baseadas no Direito Internacional. Como os deportados são algemados, um aeroporto no litoral permite que os passageiros fiquem o menor tempo possível nessa condição em território nacional, o que é vedado pela legislação brasileira.

